HAZIRLIK MAÇI | Altınordu 1 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 1'inci Lig ekibi Altınordu ile oynadığı özel maçta sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Yedek ağırlıklı kadroyla mücadele eden Fenerbahçe ilk yarıda gol bulamazken, perde 63'üncü dakikada açıldı. Murat’ın kendi kalesine attığı golle öne geçen sarı-lacivertliler 73’te Muhammet’in frikik golüne engel olamadı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi.

Fenerbahçe bu sezon oynadığı 5 hazırlık maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve mağlubiyet elde etti.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu, Altınordu ile oynanan dostluk maçına genç ağırlıklı kadroyla çıktı. Sarı-lacivertlilerde son olarak profesyonel sözleşme imzalanan altyapı patentli futbolcular Burak Albayrak ve Mahsun Capkan on birde sahaya çıktı. Cocu, ayrıca Yiğithan, Samed, Uygar ve Ahmethan gibi gençlere de şans verdi.

Bu sezon Altınordu’dan transfer edilen kaleci Berke ile orta saha Barış ise müsabakaya yedek başladı. Altınordulu futbolseverler eski yıldızlarına büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Altınordu ve Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmayı birlikte izlerken, ortaya güzel görüntüler çıktı. İki külübün yöneticileri maçtan önce birbirlerine forma hediye etti. Yaklaşık 9 bin taraftar Bornova Stadı’ndaki yerini aldı.