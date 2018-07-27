HAZIRLIK MAÇI | Altınordu 1 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 1'inci Lig ekibi Altınordu ile oynadığı özel maçta sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
Yedek ağırlıklı kadroyla mücadele eden Fenerbahçe ilk yarıda gol bulamazken, perde 63'üncü dakikada açıldı. Murat’ın kendi kalesine attığı golle öne geçen sarı-lacivertliler 73’te Muhammet’in frikik golüne engel olamadı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi.
Fenerbahçe bu sezon oynadığı 5 hazırlık maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve mağlubiyet elde etti.
MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu, Altınordu ile oynanan dostluk maçına genç ağırlıklı kadroyla çıktı. Sarı-lacivertlilerde son olarak profesyonel sözleşme imzalanan altyapı patentli futbolcular Burak Albayrak ve Mahsun Capkan on birde sahaya çıktı. Cocu, ayrıca Yiğithan, Samed, Uygar ve Ahmethan gibi gençlere de şans verdi.
Bu sezon Altınordu’dan transfer edilen kaleci Berke ile orta saha Barış ise müsabakaya yedek başladı. Altınordulu futbolseverler eski yıldızlarına büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Altınordu ve Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmayı birlikte izlerken, ortaya güzel görüntüler çıktı. İki külübün yöneticileri maçtan önce birbirlerine forma hediye etti. Yaklaşık 9 bin taraftar Bornova Stadı’ndaki yerini aldı.
COMOLLI KERİM'E TAKILDI
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, yeni transfer Andre Ayew’in imza törenin ardından İzmir’e gelerek stattaki yerini aldı. Fransız futbol adamı Fenerbahçeli Barış’ın ikiz kardeşi Kerim Alıcı’ya ise takıldı. Koridorda Altınordu tişörtüyle Kerim’i gören Comolli, "Barış, neden Altınordu forması giydin? Fenerbahçe formasıyla değiştir" derken, genç oyuncu Comolli’ye "Ben Kerim’im, Barış’ın ikiziyim" cevabını verdi, ikili arasında esprili bir sohbet gerçekleşti.
Stat: Bornova
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Serkan Gencerler xx, Emre Çelimli xx
Altınordu: Erce Kardeşler xx, Murat Uçar xx, Hasan Hatipoğlu xx, Recep Yemişçi xx (Sinan Osmanoğlu dk. 46 x), Yusuf Acer xx (Ali Mert dk. 46 x) (Kerim Alıcı dk. 62 x), Berkay Samancı xx (David Deniz Kılınç dk. 79 x), Oğulcan Ülgün xx (Alican Özfesli dk. 46 x), Muhammet Mert xx, Anıl Koç xx (Enes Sığırcı dk. 66 x), Atakan Üner xx (Fatih Aktay dk. 81 x), Kemal Rüzgar xx
Fenerbahçe: Kameni xx (Berke Özer dk. 64 x), Dirar xx (Isla dk. 82 x), Yiğithan Güveli xx (Neustaedter dk. 69 x), Burak Albayrak xx (Hasan Ali dk. 64 x), Uygar Mert Zeybek xx (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 46 x), Josef de Souza xx, Mehmet Ekici xx (Eljif Elmas dk. 82 x), Ozan Tufan xx (Barış Alıcı dk. 82 x), Mahsun Capkan xx (Ferdi Kadıoğlu dk. 64 x), Samed Karakoç xx, Ahmethan Köse xx (Alper Potuk dk. 82 x)
Goller: Murat Uçar (dk. 63) (k.k.) (Fenerbahçe), Muhammed Mert (dk. 73) (Altınordu)
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