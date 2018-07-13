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HAZIRLIK MAÇI | FC Wil 0 - 1 Galatasaray (Maç özeti)

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.07.2018 16:14 | Son Güncelleme

FC Wil-Galatasaray hazırlık maçı, Galatasaray'ın İsviçre kampındaki ilk hazırlık maçı oldu. İsviçre ekibiyle karşı karşıya gelen ve yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. FC Wil-Galatasaray hazırlık maçında Galatasaray'a galibiyeti getiren golü, Eren Derdiyok kaydetti. Galatasaray, kampta oynadığı ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

HAZIRLIK MAÇI | FC Wil 0 - 1 Galatasaray (Maç özeti)

Galatasaray, hazırlık maçında İsviçre ekibi FC Wil ile karşı karşıya geldi. Sportanlage Utogrund'da oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray, mücadeleye İsmail Çipe; Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Lionel Carole; Selçuk İnan, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Celil Yüksel, Feghouli; Eren Derdiyok ilk 11'iyle çıktı. Yedekler arasında ise Serdar Aziz, Belhanda, Sinan Gümüş, Gomis ve Fernando yer aldı.

Galatasaray'ın galibiyet golünü 32. dakikada Eren Derdiyok attı.

Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında PSV Eindhoven ile 18 Temmuz Çarşamba günü karşılaşacak.

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Galatasaray fc wil hazırlık maçı

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