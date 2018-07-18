SPOR

HAZIRLIK MAÇI | Galatasaray 1 - 3 PSV (Maç özeti)

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.07.2018 21:49 | Son Güncelleme

Galatasaray, hazırlık maçında PSV'ye direnemedi. İsviçre'deki hazırlık kampında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelen Galatasaray, beklenmedik bir skorla karşılaştı ve sahadan 3-1 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

HAZIRLIK MAÇI | Galatasaray 1 - 3 PSV (Maç özeti)

Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 1 - 3 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlarını İsviçre'nin Montrö şehrinde devam Galataaray, hazırlık karşılaşmasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaştı.

Sarı-Kırmızılı ekip karşılaşmaya, İsmail - Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Donk, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli ve Gomis 11'i ile başladı.

41'inci dakikada Hollanda temsilcisi öne geçti. Steven Bergwjin takımını öne geçiren golü kaydetti:0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı PSV Eindhoven'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

59'uncu dakikada PSV Eindhoven Donyell Malen'in bulduğu golle farkı ikiye çıkarttı. 65'inci dakikada Galatasaray, Linnes'in golüyle farkı tekrardan 1'e indirdi. 79'uncu dakikada Cody Gakpo attığı golle maçın skorunu ilan etti.

Galatasaray, İsviçre'deki ikinci hazırlık maçında sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

PARTNERDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğizDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğiz
Muğdat Çelik, Fatih Terim'in yüzünü güldürdüMuğdat Çelik, Fatih Terim'in yüzünü güldürdü
Al Hilal, Bafetimbi Gomis için Galatasaray'la temastaAl Hilal, Bafetimbi Gomis için Galatasaray'la temasta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray psv eindhoven hazırlık maçı

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de deprem!

İYİ Parti'de deprem!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!

Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

Ertuğrul Taşkıran'ın değeri 50 bin euroya düştü!

Ertuğrul Taşkıran'ın değeri 50 bin euroya düştü!

Anderson Talisca Guangzhou Evergrande'de çıktığı ilk maçta 3 gol attı!

Anderson Talisca Guangzhou Evergrande'de çıktığı ilk maçta 3 gol attı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Henry Onyekuru: Galatasaray'da kendimi evimde gibi hissediyorum

Henry Onyekuru: Galatasaray'da kendimi evimde gibi hissediyorum

HAZIRLIK MAÇI | Galatasaray 1 - 3 PSV (Maç özeti)

HAZIRLIK MAÇI | Galatasaray 1 - 3 PSV (Maç özeti)

Muğdat Çelik, Fatih Terim'in yüzünü güldürdü

Muğdat Çelik, Fatih Terim'in yüzünü güldürdü

Al Hilal, Bafetimbi Gomis için Galatasaray'la temasta

Al Hilal, Bafetimbi Gomis için Galatasaray'la temasta

Galatasaray - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (GS - PSV maçı şifresiz veren kanallar)

Galatasaray - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (GS - PSV maçı şifresiz veren kanallar)

Ahmet Çakar'ın Muğdat Çelik için söyledikleri sosyal medyada büyük tepki çekti!

Ahmet Çakar'ın Muğdat Çelik için söyledikleri sosyal medyada büyük tepki çekti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.