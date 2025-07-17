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Hazırlık maçında ortam çok gerildi! Portimonense - Fenerbahçe maçı adeta savaş alanına döndü...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, hazırlık kampının ilk maçında Portekiz ekibi Portimonense ile kozlarını paylaşıyor. Maçın ilk yarısı 1-0 temsilcimizin üstünlüğü ile sona ererken, maçtaki sert fauller dikkat çekti.

Hazırlık maçında ortam çok gerildi! Portimonense - Fenerbahçe maçı adeta savaş alanına döndü...
Burak Kavuncu

Temsilcimiz Fenerbahçe Portekiz kampının ilk maçında Portimonense ile karşılaşıyor. Maçın henüz 20.dakikasında Sebastian Szymanski’nin golü ile öne geçen sarı lacivertliler, devreyi de aynı skorla önde tamamladı. Maçın ilk yarısında dikkat çeken en önemli detay ise maçtaki sertlik düzeyi.

ORTAM ÇOK GERGİN!

Hazırlık maçında ortam çok gerildi! Portimonense - Fenerbahçe maçı adeta savaş alanına döndü... 1

Maçın henüz ilk yarısında bir hazırlık maçının çok ötesinde sert fauller yapan Portimonense, Fenerbahçeli oyuncuları çileden çıkarttı. Arka arkaya yapılan faullerin ardından Fenerbahçe yedek kulübesi de ayağa kalkarak bu duruma tepki gösterdi. Ortam bir an da gerilirken, oyuncular birbirlerinin üzerine yürüdüler. Ardından hakem iki tarafı da ayırarak oyuna devam edildi.

İLK YARIDAN 4 SARI KART!

Hazırlık maçında ortam çok gerildi! Portimonense - Fenerbahçe maçı adeta savaş alanına döndü... 2

Bir hazırlık maçının çok ötesinde sertlik olan karşılaşmanın ilk yarısında Portimonense 3 sarı kart görürken, temsilcimiz Fenerbahçe de tek sarı kartla eşlik etti.

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