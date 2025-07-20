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Hazırlık maçında yürekler ağza geldi! Galatasaray'da korkutan sakatlık... Yerde hareketsiz kaldı, sedyeyle oyundan alındı

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya giden Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak moral depolayan Sarı-Kırmızılılar'da karşılaşmanın son bölümünde herkesi korkutan bir sakatlık yaşandı. İşte detaylar...

Hazırlık maçında yürekler ağza geldi! Galatasaray'da korkutan sakatlık... Yerde hareketsiz kaldı, sedyeyle oyundan alındı
Berker İşleyen

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya giden Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya 2.Lig ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geldi.

Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan mücadelenin son bölümünde korkutan bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmada Jankat Yılmaz'a teslim eden Okan Buruk ikinci yarının başında genç eldiven Batuhan Şen'e forma şansı verdi.

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HAREKETSİZ KALDI KORKUTTU

Hazırlık maçında yürekler ağza geldi! Galatasaray da korkutan sakatlık... Yerde hareketsiz kaldı, sedyeyle oyundan alındı 1

Şen, 82. dakikada savunma arkasına atılan uzun bir topta kalesini terk ederek rakiple çok sert bir şekilde çarpıştı. Bu çarpışma sonrası yere düşen Batuhan bir süre hareketsiz kaldı.

AYAĞA KALKTI, TEKRAR YERE YIĞILDI

Hazırlık maçında yürekler ağza geldi! Galatasaray da korkutan sakatlık... Yerde hareketsiz kaldı, sedyeyle oyundan alındı 2

Galatasaraylı oyuncular, sağlık ekibini hemen sahaya çağırdı. Tedavi sonrası kısa süre ayakta kalan Batuhan, tekrar yere yığıldı. Saha kenarına sedyeyle taşınan Batuhan Şen, takım arkadaşları ve taraftarlar tarafından alkışlandı. Stadyumda “Geçmiş olsun Batuhan Şen” anonsu yapıldı.

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Süper Lig Sakatlık son dakika galatasaray kaleci
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