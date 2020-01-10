Hazırlık maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak istikrarlı sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Bulut, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde Göztepe ile yaptıkları ve sahadan 1-0 galip ayrıldıkları özel maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları maçlara en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Göztepe ile yaptığımız hazırlık maçı güzel ve sert geçti. Takımımız iyi mücadele etti. İstediklerimizi sahaya yansıtmaya çalıştık. Genç arkadaşlarımız ikinci yarıda oynadı. Maçı 1-0 aldık ama sonuç önemli değil. Önemli olan verdiğimiz taktiği sahada en iyi şekilde yerine getirebilmekti. Hazırlıklarımız iyi geçti." ifadelerini kullandı.

İkinci yarının çekişmeli geçeceğini aktaran Erol Bulut, "İkinci yarı her takım için daha zor geçecek. Her takım kendisini daha iyi tanıyor. Biraz detaylar üzerinde çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapıp istikrarlı sonuçlar almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.