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Hazırlıklara başlıyoruz: Kış için biber nasıl saklanır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 31.07.2019 09:18 | Son Güncelleme

Yaz mevsiminin çıtır çıtır tazecik biberleri kışın da yemeklerinize lezzet katsın istiyorsanız, kolları sıvayın dostlar. Biberleri kışa hazırlanmanın yollarını sıralayacağız.

Hazırlıklara başlıyoruz: Kış için biber nasıl saklanır?

Kışlık biber konservesi yapmanın pratik yolları;

Biberleri kurutmak saklama yöntemleri arasında en basit olanıdır. Dilediğiniz çeşit biberi kurutucu makineniz varsa makinede yok ise fırının en düşük ısı ayarında kurutabilirsiniz. Dilerseniz biberlerin tohumlarını çıkarabilir ya da bütün bir şekilde kurutma işlemi yapabilirsiniz. Eğer mümkünse doğal yollarla kurutmanız en iyisidir.
Sonrasında yemeklerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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İkinci olarak konserve yöntemini deneyebilirsiniz. Bunun için biber, domates ve zeytinyağı kullanmanız gerekiyor. Biberleri irice doğrayın. Orta ateşte biberleri kızartın. Üzerlerine küp şeklinde doğranmış domatesleri ilave edin. Son olarak tuzu ekleyin ve domates suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. Hazırladığınız sosu sıcak bir şekilde kavanozlara doldurun ve ağızlarını kapatın, ters çevirin. Işık almayan kuru bir yerde muhafaza edin. Kış vakti gelince ister direkt bu şekilde tüketebilir, menemen yapabilir hatta yemeklerinize de ilave edebilirsiniz.

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Diğer bir alternatif ise dondurma yöntemidir. Dondurmak istediğiniz biberleri yıkayın ve iyice kurumalarını bekleyin. Bu aşamada onların gerçekten kuru kalması çok önemli. Biber ıslak ya da nemli kalırsa buzlukta kristalleşir ve bu da biberlerin bozulmasına neden olur. Sonrasında biberler porsiyona ayrılarak buzdolabı poşetine konur. Poşetin ağzını kapatmadan önce pipetle havası alınmalıdır. Sonrasında poşetin ağzını kapatıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz.

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