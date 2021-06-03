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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

03.06.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üçüncü etap maçları sonunda play-off'a yükselen takımlar belli oldu - Puan cetvelinin son üç sırasında yer alan Ordu Büyükşehir Belediyespor, İskenderun Engelliler ve Güçlü Eller Engelliler, küme düştü

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü etap maçlarının ardından play-off'a yükselen ve küme düşen takımlar belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde üçüncü etap, bugün Yalova 90. Yıl ve Bursa Orhangazi spor salonlarında oynanan maçlarla sona erdi.

Dokuz ilden 15 takımın mücadele ettiği üçüncü etap sonunda, İzmir Büyükşehir Belediyespor birinci, Beşiktaş HDI Sigorta ikinci, 1907 Fenerbahçe üçüncü, Galatasaray dördüncü, Gazişehir Gaziantep beşinci, Bağcılar Belediyespor altıncı, Yalova Ortopedikler yedinci ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor sekizinci olarak play-off'a yükseldi.

Puan cetvelinin son üç sırasında yer alan Ordu Büyükşehir Belediyespor, İskenderun Engelliler ve Güçlü Eller Engelliler ise küme düştü.

Ligde play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

Beşiktaş HDI Sigorta-Yalova Ortopedikler

1907 Fenerbahçe-Bağcılar Belediyespor

Galatasaray-Gazişehir Gaziantep

Ligde play-off çeyrek final maçları, 21-29 Haziran'da Yalova'da oynanacak. Eşleşmelerde iki galibiyete ulaşan takımlar, yarı finale yükselecek.

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