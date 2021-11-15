YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. HDI Sigorta'dan "sahte mail adresi" uyarısı

HDI Sigorta'dan "sahte mail adresi" uyarısı

15.11.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDI Sigorta'dan "sahte mail adresi" uyarısı

İSTANBUL (AA) - HDI Sigorta, "Ceyhan Hancıoğlu Sizi Dinliyor" açık e-mail uygulamasının mail adresinin c.hancioglu@hdisigorta.com.tr olduğunu, hanciceyhan@gmail.com mail adresi ile ilgilerinin bulunmadığını duyurdu.

HDI Sigorta sahte mail adresinden atılan mesajlara ilişkin yaptığı açıklamada, "HDI Sigorta olarak sektörde bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz 'Ceyhan Hancıoğlu Sizi Dinliyor' açık e-mail uygulamasından Genel Müdürümüz Ceyhan Hancıoğlu adına 'hanciceyhan@gmail.com' hesabından atılan mesajlardan dolayı açıklama yapma gereği duyulmuştur. Şirketimiz tarafından uygulamaya koyulan platformun kurumsal mail adresi 'c.hancioglu@hdisigorta.com.tr' dir. Kullanıcılar bu adres üzerinden Hancıoğlu'na direkt olarak ulaşarak görüş, öneri ve taleplerini iletebiliyor değerlendirme sonrasında geri dönüş alabiliyorlar." ifadelerine yer verildi.

Platformun kurumsal mail adresi dışından gelen mesajlara itibar edilmemesi vurgulanan açıklamada, açılan bu sahte hesapla alakalı yasal süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldüTeröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Milli kalecilerin Dünya Kupasına katılma inancı tamMilli kalecilerin Dünya Kupasına katılma inancı tam

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:44
Öğle
12:54
İkindi
15:29
Akşam
17:53
Yatsı
19:16

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aydın'da şüpheli ölüm

Aydın'da şüpheli ölüm

Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milan maçının ardından

Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milan maçının ardından

Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.