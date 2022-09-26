YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Adıyaman'da "Halk Buluşması"na katıldı

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Adıyaman'da "Halk Buluşması"na katıldı

26.09.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Adıyaman'da "Halk Buluşması"na katıldı

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Adıyaman'da "Halk Buluşması"na katıldı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Adıyaman'da "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı.

Buldan, kentteki bir düğün salonundaki etkinlikte, barış, adalet ve demokrasiden yana olduklarını söyledi.

Seçimlerde Adıyaman'da HDP'nin birinci parti olacağını savunan Buldan, "Zaten gördüğümüz ilgiden, biraz önceki yaptığımız esnaf gezisinden HDP'nin birinci parti olduğu gözlerden kaçmıyor. Yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz." dedi.

Buldan, şunları kaydetti:

"Sadece Adıyaman'da değil Nusaybin'den Cizre'ye Manisa'dan Antalya'ya, Kars'tan Hakkari'ye Türkiye'nin her bir yerinde, her karış toprağında Halkların Demokratik Partisi eş başkanlarıyla, her bir ferdiyle nereye giderse gitsin büyük bir coşku karşılama ve teveccühle karşı karşıya kalıyor. İşte siz HDP'yi HDP yapanlarsınız. Yani HDP'ye rengini, coşkusunu kararlılığını da veren sizlersiniz. İyi ki varsınız hepinize sonsuz teşekkür ediyorum."

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Adıyaman'da

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da inşaattan düşen işçi öldüAdıyaman'da inşaattan düşen işçi öldü
GÜNCELLEME - Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandıGÜNCELLEME - Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı
Neşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepkiNeşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepki
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Pervin Buldan hdp

Adıyaman Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
04:50
Sabah
06:11
Öğle
12:23
İkindi
15:47
Akşam
18:26
Yatsı
19:41

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Pazartesi

Aslan Eczanesi
Merkez
Özçelik Eczanesi
Merkez
Emek Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Golbasi
Taş Eczanesi
Besni
Derman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.