HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Gaziantep kongresinde konuştu:

GAZİANTEP (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Bu savaş, halkların tercihi olan bir savaş asla değildir. Savaşların kaybedeni her zaman mazlum halklar olmuştur." dedi.

Buldan, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, HDP'nin her zaman siyaset için sahada olduğunu söyledi.

Yaşamın her alanında olduklarını dile getiren Buldan, "Nerede bir mücadele ve umut varsa biz oradayız. HDP'nin bu görkemli büyümesi, bu ülkenin ortak yaşamına bu ülkenin yönetimine, mücadelesine katkıda bulunduğu için önümüze her türlü engeli çıkarmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Buldan, dünyanın birçok bölgesinde savaşın olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle Ukrayna'da bir savaş hali yaşanıyor. Bu, bir güç savaşıdır, gittikçe büyüyen ve insanların ölümüne sebep olan, insanların evlerini, toprakları terk etmesine neden olan bir savaştır. Halkların değil, güçlerin kararı olan bir savaştan bahsediyoruz. Her gün insanların yaşamını yitirdiği, gencecik insanların toprağın altına girdiği, göçe zorlandığı bir savaş. Ukrayna halkının yaşadığı acıyı ve zulmü en iyi gören ve anlayan bizleriz. Bu savaş, halkların tercihi olan bir savaş asla değildir. Savaşların kaybedeni her zaman mazlum halklar olmuştur. Ukrayna'da ise yine Ukrayna halkı bu savaştan zulüm görüyor ve acı çekiyor ve kan kaybediyor."

Kongreye bazı siyasi partilerin il başkanlığı yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

