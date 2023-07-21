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HDP önündeki aileler bunaltıcı sıcağa rağmen çocuklarının yolunu gözlüyor

21.07.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti, kentte etkisini gösteren sıcak havaya rağmen devam ediyor.

HDP önündeki aileler bunaltıcı sıcağa rağmen çocuklarının yolunu gözlüyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi HDP il binası önündeki çadırda gün içerisinde 42 dereceyi gören sıcaklığa rağmen sürüyor.

Çocuklarının yolunu gözleyen annelerden Güzide Demir, oğlu Aziz’in HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini dile getiren Demir, “Oğlum Aziz için her gün sıcak havalara rağmen çadırın yolunu tutuyorum. Aziz’imi almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Ayağımdan ameliyat oldum ama yine de buraya geliyorum. Bu nöbeti sürdürüyorum. Aziz, eğer beni görüp duyuyorsan gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil, arkadaşlarını toplayıp gelin. Sıcak demeden soğuk demden buraya gelip sizin yolunuzu bekliyoruz. Sana hasret kaldım” dedi.

Yaz kış demeden çocuğu Mahmut için çadırın yolunu tuttuğunu ifade eden Bedriye Uslu, şunları kaydetti:
“Her sabah bu çadırın yolunu tutuyorum. Yaz kış demeden buradayız. Hava sıcaklığı 42 dereceyi geçti. Tansiyon ve şeker hastası olmama rağmen oğlumu burada bekliyorum. Ben 61 yaşındayım, oğlum Mahmut için her gün evlat direnişine geleceğim. Canım ona feda olsun, çık gel oğlum.”

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