HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'a 1,5 yıl hapis cezası verildi

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'a sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sarısaç hakkında, 2010-2015'te sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Sarısaç'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Sarısaç'ın adli sicil kaydında yer alan "Kamu Davasının Ertelenmesi" dosyasına da ihbarda bulunuldu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz