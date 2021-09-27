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HDP'den "seçim ittifakı" açıklaması

27.09.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş Genel Başkan Pervin Buldan: - "Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz" - Eş Genel Başkan Mithat Sancar: - "Demokratik dönüşüm şahıslar aracılığıyla değil, ilkeler ve yöntemler üzerinde müzakere ve mutabakat yoluyla gerçekleşebilir"

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partilerinin "Adalete, Demokrasiye, Barışa Çağrı" başlıklı deklarasyonunu kamuoyu ile paylaştı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda Eş Başkanlar Buldan ve Sancar, partilerinin yol haritalarını içeren "Adalete, Demokrasiye, Barışa Çağrı" deklarasyonunu, tüm toplumsal taraflarla ve siyasi aktörlerle görüşmeye ve müzakere etmeye hazır olduklarını belirtti.

Sancar, gelecek dönemi ve seçimleri demokratik sistemin oluşması açısından, "tarihin en önemli dönemeçlerinden biri" olarak nitelendiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Sancar, "İster HDP'li isterse başka bir aday olsun, isimler yerine ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasının gerekli olduğu inancındayız. Çünkü demokratik dönüşüm şahıslar aracılığıyla değil, ilkeler ve yöntemler üzerinde müzakere ve mutabakat yoluyla gerçekleşebilir." dedi.

Pervin Buldan da şunları kaydetti:

"Bizler, parlamento seçimleri için 'Demokrasi İttifakı' şiarıyla, halklar ve barış ittifakı, kadın dayanışması ve ittifakı, ekoloji ittifakı anlayışı temelinde, toplumsal ve siyasal muhalefet, emek, kadın ve gençlik hareketleri ile en geniş birlikteliği ve ortak mücadele zeminini büyütme ve bu yoldaki güçlü yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığındayız. Bunun dışında herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz."

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