HDP'li eski Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

HDP'li eski Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Akkuş, tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık Akkuş, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Akkuş'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

HDP'li Yaşar Akkuş, 15 Mayıs 2020'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.



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