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  4. HDP'li Semra Güzel'in tutuklanmasına ilişkin hakimlik kararına ulaşıldı

HDP'li Semra Güzel'in tutuklanmasına ilişkin hakimlik kararına ulaşıldı

04.09.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kararda, ''şüphelinin tüm aramalara rağmen bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve bu karara istinaden ifadesinin alınmış olmasıyla, eylemin sabit görülmesi halinde alması muhtemel ceza miktarı da dikkate alındığında kaçma şüphesi bulunduğu anlaşıldığından tutuklamanın ölçülü olduğu'' belirtildi - Semra Güzel, hakimlik ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi

İSTANBUL (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in tutuklanmasına ilişkin hakimlik kararında, ''şüphelinin tüm aramalara rağmen bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve bu karara istinaden ifadesinin alınmış olmasıyla, eylemin sabit görülmesi halinde alması muhtemel ceza miktarı da dikkate alındığında kaçma şüphesi bulunduğu anlaşıldığından tutuklamanın ölçülü olduğu'' belirtildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışmasıyla, Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği İstanbul Adliyesinde, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Güzel, hakimlik ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İfadesinde, yargılama sürecini tamamen siyasi bir süreç olarak değerlendirdiğini iddia eden Güzel, "Bir kısım fotoğrafların da içinde bulunduğu gizli tanık beyanlarıyla içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin bir tek ben yargılanmıyorum. Diğer yargılananlar tutuksuz yargılanmaktadırlar. Bugün benim üzerimden yargılanan HDP'dir. Bir seçim propagandası olarak değerlendiriyorum." dedi.

Beraatla sonuçlanan emsal kararlar olduğunu savunan Güzel, ifadesinde serbest bırakılmayı istediğini kaydetti.

Hakimlik kararında, şüpheli Güzel aleyhine beyanlar, HTS kayıtları, baz bilgileri, terör örgütü mensuplarıyla birlikte sözde askeri eğitim alanında çekilmiş fotoğrafların bulunması ve tüm dosya kapsamında şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığı belirtildi.

Kararda, ''şüphelinin tüm aramalara rağmen bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve bu karara istinaden ifadesinin alınmış olmasıyla, eylemin sabit görülmesi halinde alması muhtemel ceza miktarı da dikkate alındığında kaçma şüphesi bulunduğu anlaşıldığından tutuklamanın ölçülü olduğu'' kaydedildi.

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İstanbul Semra Güzel soruşturma

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