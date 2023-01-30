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Hedefi Galatasaray dönemini geçmek! 35 yaşındaki Yasin Öztekin, 1. Lig'i sallıyor...

30.01.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe forması giyen Yasin Öztekin, Spor Toto 1. Lig’de çıktığı 21 maçta 8 gol, 2 asist yaparak, 10 gole doğrudan katkı sağlamış oldu. Öztekin, 3 gol daha kaydetmesi durumunda 2016-2017 sezonunda gösterdiği performansın üstüne çıkmış olacak.

Hedefi Galatasaray dönemini geçmek! 35 yaşındaki Yasin Öztekin, 1. Lig'i sallıyor...

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında sahasında Bandırmaspor’u 3-1’lik skorla geçen Göztepe’de 35 yaşındaki futbolcu Yasin Öztekin, kaydettiği 2 golle ön plana çıktı. Sezon başında Samsunspor’dan, Göztepe’ye dönen tecrübeli futbolcu, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.

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Öztekin, bu sezon ligde çıktığı 21 maçta 8 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi. Böylece başarılı futbolcu, takımının en skorer oyuncusu olurken; Spor Toto 1. Lig’de de en fazla gol atan 7. futbolcu konumunda bulunuyor.

EN GOLCÜ DÖNEMİ GALATASARAY'DA

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Yasin, kariyerindeki en fazla gol attığı 2016-2017 sezonunu geride bırakmanın planlarını yapıyor. 35 yaşındaki oyuncu, Galatasaray forması giydiği söz konusu dönemde 10 gol kaydetmişti.

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Öte yandan kısa bir süre önce Yasin Öztekin’in takımdan ayrılacağı konusunda haberler çıkmış ve Göztepe taraftarı, sosyal medyadan yoğun tepki göstermişti.

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