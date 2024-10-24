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Hediye kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hediyenin eş anlamlısı

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
21.10.2024 18:54
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Türkçemizde birçok farklı sözcük türü mevcuttur. Bu sözcük türlerinden biri dilimizde bulunan kelimelerle aynı anlamı taşıyan eş anlamlı sözcüklerdir. Anlamdaş olarak da tabir edilen bu kelimeler, cümlelerin daha zengin görünmesini sağlamaktadır. Eş anlamlı sözcükleri bilmek, cümle çeşitliliğinin artmasında da büyük etkendir. Dilimizde eş anlamlısı çok sık karşımıza çıkan kelimelerden biri hediye sözcüğüdür. Peki, hediye kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Hediye kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hediyenin eş anlamlısı

Hediye kelimesi dilimizde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Hediye eş anlamlısı da aynı şekilde çok sık karşımıza çıkmaktadır. Hediye kelimesi yabancı kökene sahip sözcükler arasında yer almaktadır. Bu kelime dilimize Arapça'dan girmiştir. Arapça “hediyye” sözcüğünün çevrilmesiyle dilimize aktarılmıştır. Bu kelimenin kendisi kadar aynı manaya sahip eş anlamlısının kullanımı da cümle içinde çok sık tercih edilmektedir.

Hediye kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Hediye kelimesi, hem sohbetlerde hem de yazışmalarda yaygın olarak kullanılan sözcükler arasındadır. Arapça kökene sahip bir kelime olarak karşımıza çıkan bu sözcüğün eş anlamlısı kadar, ne anlama geldiğini de öğrenmek gerekir. Kelimelerin hangi manalarda kullanıldığını öğrenmenin en pratik yöntemi Türk Dil Kurumuna ait olan TDK sözlükleri sayfasına giriş yapmaktır. TDK bünyesinde sözcüklerin hangi anlamları taşıdığı bilgisine kolayca ulaşım sağlanır. Buna göre hediye sözcüğünün manaları şöyledir:

  • (İsim) Armağan.
  • (İsim/Mecaz) Fiyat.

Hediye kelimesini manasını bilerek cümle içerisinde kullanmak oldukça önemlidir. Bu sözcükle aynı anlama gelen bir kelime daha vardır. Hediye kelimesinin çok sık geçtiği metinlerde bu sözcük yerine eş anlamlısı kullanılabilmektedir. Bu noktada hediyenin eş anlamlısı olan sözcük:

  • Armağan

Hediyenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gerek yazılışları gerekse telaffuz şekilleriyle birbirlerinden ayrı tutulan, fakat anlam açısından birbirlerini karşılayan sözcükler, eş anlamlı kelime olarak tanımlanmaktadır. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde de tek başlarına da kullanılabilen sözcüklerdir. Hediye sözcüğü ile de aynı ya da benzer manaya gelen armağan kelimesi de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda hediyenin eş anlamlısı ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Yeni yaşında sana çok güzel bir armağan alacağım.
  • Yılbaşı için alacağı armağanı hâlâ seçemedi.
  • Babası oğluna karne armağanı olarak çok güzel bir oyuncak araba aldı.
  • Çocukları mutlu etmek için küçük armağanlar almayı çok seviyordu.
  • En sevdiği yüzüğü kız kardeşine armağan etti.
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