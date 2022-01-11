Heidi Klum arkasını döndü, sosyal medya yıkıldı

Bir yetenek yarışmasında seçici kurul üyesi olan Heidi Klum tasarımcılık da yapıyor. Klum geriye kalan zamanlarını ise sosyal medyada geçiriyor. Özel hayatıyla da hep gündemde olan dört çocuk annesi olan Heidi Klum son paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

48 yaşındaki Heidi Klum sarı elbisesiyle hayranlarını mest etti. Önü tamamen kapalı ve boğazlı uzun kollu elbisesiyle pozlarını paylaşan Klum arkasını dönünce dekoltesi ortaya çıktı.

Klum'un sırtından kalçasına kadar inen dekoltesi olay oldu.

İddialı seçimiyle çok konuşulan Heidi Klum dekoltesini gösterebilmek için elinden geleni yaptı. Peş peşe pozlarını paylaşan Klum "Bu benim yeni favori elbisem" dedi.





