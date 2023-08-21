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Heidi Klum'un 19 yaşındaki kızı tatilde! Annesi kadar iddialı

21.08.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin moda dünyasına damgasını vuran Heidi Klum'un 19 yaşındaki kızı Leni Klum şu sıralar podyumlarda dikkat çekmeye başladı. Annesiyle verdiği iç çamaşırlı pozlarla adından söz ettiren genç model tatil kareleriyle de gündem oldu.

Annesinin ayak izlerini takip ederek onun gibi moda dünyasında kariyer yapan Leni Klum,Instagram paylaşımıyla dikkat çekiyor. Annesi Heidi Klum'un izinden gderek model olan Leni son dönemde pozlarıyla gündemde.

Kısa süre önce annesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği bir iç çamaşırı reklamıyla tartışma yaratan Leni Klum üç yıldır birlikte olduğu Los Angeles'ın tanınmış menajerlerinden Rhea Rachevsky'nin oğlu Aris Rachevsky ve arkadaşlarıyla tatilde.

Ekran Alıntısı

Leni ve Aris, üç yıl boyunca ilişkilerini meraklı gözlerden uzak tutuyordu ancak geçtiğimiz gün Klum'un aşk pozu paylaşması herkesi şaşırttı.

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Tekne tatilinde tüm gün güvertede güneşlenen ve flört eden çiftten Leni Klum tatil pozlarıyla beğeni topladı.

Tanga bikinisiyle keyif yapan Leni Klum'u görenler "Annesini gölgede bırakacak" yorumlarında bulundu.

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Heidi Klum moda anne yaşında

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