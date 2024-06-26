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Heidi Klum'un kızı Leni sosyal medyayı salladı! Yaz pozları geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.06.2024 15:24
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Alman model Heidi Klum ile Flavio Briatore'nin annesinin izinden giderek manken olan kızı Leni Klum tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Heidi Klum'un kızı Leni sosyal medyayı salladı! Yaz pozları geldi

Ünlü model ve sunucu Heidi Klum, 20 yaşındaki kızı Leni Klum’la yeni bir fotoğraf çekimi için iç çamaşırıyla poz vermesi gündem olmuştu.

Moda dünyasına 1990'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Heidi Klum ile Flavio Briatore'nin kızı Leni de annesinin izinden gitmeye karar vermişti. Podyumların aranan isimlerinden olan Leni şu sıralar tatilde.

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Leni Klum, tatilde fotoğrafını paylaşınca adından söz ettirdi. Büyük bir Hindistan cevizini yudumlayan Leni doğal pozlarıyla dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Heidi Klum'un (20) kızı, minik beyaz bikinisiyle ince vücudunu sergilerken doğal haliyle de beğeni topladı.

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Modellik endüstrisindeki kariyeriyle annesinin izinden giden Leni, hafta başında yine aileye Avrupa kaçamağında katılan erkek arkadaşı Aris Rachevsky ile birlikte görüntülenmişti.

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Heidi Klum
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