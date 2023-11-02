Heidi Klum'un model kızı Leni annesinin partisine katıldı! Leni Klum iç çamaşırlı tarzıyla dikkat çekti

Heidi Klum'un model kızı Leni Klum son dönemde annesinin izinde giderek dikkat çekmeyi başarıyor. Annesi gibi model olan 19 yaşındaki Leni sosyal medyadaki paylaşımları sık sık gündem oluyor.

Leni Klum son olarak annesinin her yıl düzenlediği Cadılar Bayramı partisine katıldı. Bu yıl 22'inci kez Cadılar Bayramı partisi düzenleyen Alman modelin kızı Leni tarzıyla dikkat çekti.

Heidi Klum, dev bir tavus kuşu olarak partiye katılırken kızı Leni, 'Çilek Kız' kostümü giymeyi tercih etti.

Genç model iç çamaşırlı tarzıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

50 yaşındaki modelin eşi Tom Kaulitz de tavus kuşu yumurtası olarak yanında yer aldı.