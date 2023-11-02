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Heidi Klum'un model kızı Leni annesinin partisine katıldı! Leni Klum iç çamaşırlı tarzıyla dikkat çekti

02.11.2023 15:03 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü süper model Heidi Klum'un kendisi gibi modellik yapan kızı Leni, annesinin geleneksel Cadılar Bayramı partisine katıldı. Ünlülerin akın ettiği partide Leni iç çamaşırlı tarzıyla dikkat çekti. 'Çilek Kız' kostümü giyen Leni iddialı kostümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Heidi Klum'un model kızı Leni annesinin partisine katıldı! Leni Klum iç çamaşırlı tarzıyla dikkat çekti

Heidi Klum'un model kızı Leni Klum son dönemde annesinin izinde giderek dikkat çekmeyi başarıyor. Annesi gibi model olan 19 yaşındaki Leni sosyal medyadaki paylaşımları sık sık gündem oluyor.

Leni Klum son olarak annesinin her yıl düzenlediği Cadılar Bayramı partisine katıldı. Bu yıl 22'inci kez Cadılar Bayramı partisi düzenleyen Alman modelin kızı Leni tarzıyla dikkat çekti.

leni

Heidi Klum, dev bir tavus kuşu olarak partiye katılırken kızı Leni, 'Çilek Kız' kostümü giymeyi tercih etti.

Leni Klum 2

Genç model iç çamaşırlı tarzıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Heidi Klum 1

50 yaşındaki modelin eşi Tom Kaulitz de tavus kuşu yumurtası olarak yanında yer aldı.

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