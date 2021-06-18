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Heidi Klum üstsüz şekilde kocasıyla öpüşürken paylaştı

18.06.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modelliği bıraktıktan sonra bir yarışma programında jüri olan Heidi Klum iddialı pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Klum yine sınırları zorlayan pozuyla olay oldu.

Heidi Klum üstsüz şekilde kocasıyla öpüşürken paylaştı

Kendisinden 16 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile geçen yıl dünya evine giren 48 yaşındaki Heidi Klum, geçen yıllara inat enerjisini ve çekici fiziğini korumayı başaran bir isim.

Sosyal medyayı da aktif kullanan Klum zaman zaman üstsüz pozlarını da paylaşıyor. Klum ve kocasının paylaşımları sık sık gündeme geliyor.

Ekran Alıntısı

Heidi Klum son olarak kocasıyla gün batımında öpüşürken bir fotoğraf çekti. Üstsüz olan Klum göğüslerini elleriyle kapayarak kocasını dudaklarından öperken çekilen pozlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.


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Anahtar Kelimeler:
Model Heidi Klum
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