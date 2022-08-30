Hekim eş anlamlısı nedir? Hekim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hekim kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. İlk zamanlarda "hikmet sahibi, bilge, filozof" gibi çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Arapça " ḥkm" kökünden türetilmiştir. Bu kelime dilimizde ilk başta ḥakīm olarak kullanılmıştır. Türkçedeki ilk örneğine Kutadgu Bilig'de rastlarız. Harf devriminden sonra hâkim ve hekim olarak iki ayrı kelime oluşmuştur. Buna göre bilge ve filozof anlamlarını "hâkim" karşılarken tabip anlamını da "hekim" karşılamıştır.
Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen anlamına bakacak olursak "insanlarda bulunan bazı hastalıkları teşhis edip, o hastalıklara uygun ilaç ya da araçlarla tedavi eden kimse, doktor" anlamına gelmektedir.
Hekim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:
Hekim eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak: