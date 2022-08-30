Hekim eş anlamlısı nedir? Hekim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hekim kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. İlk zamanlarda "hikmet sahibi, bilge, filozof" gibi çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Arapça " ḥkm" kökünden türetilmiştir. Bu kelime dilimizde ilk başta ḥakīm olarak kullanılmıştır. Türkçedeki ilk örneğine Kutadgu Bilig'de rastlarız. Harf devriminden sonra hâkim ve hekim olarak iki ayrı kelime oluşmuştur. Buna göre bilge ve filozof anlamlarını "hâkim" karşılarken tabip anlamını da "hekim" karşılamıştır.

Hekim ne demek?

Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen anlamına bakacak olursak "insanlarda bulunan bazı hastalıkları teşhis edip, o hastalıklara uygun ilaç ya da araçlarla tedavi eden kimse, doktor" anlamına gelmektedir.

Hekim kelimesinin eş anlamı

Hekim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

Doktor

Tabip

Otacı (halk ağzında)

Hekimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hekim eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

Yıllardır bu kadar sıkı ders çalışıp, kendini geliştirmesinin tek sebebi doktor olabilmek.

Bazı tabipler alanlarında o kadar iyiler ki kapılarında çok uzun kuyruklar oluşuyor.

Tabip olmanın o kadar kolay bir şey olmadığını birisinin ona söylemesi gerekiyor.

Anneannem o dönemlerde köydeki hasta kişilerle otacının ilgilendiğini söylemişti.



