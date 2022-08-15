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Harf eş anlamlısı nedir? Harfin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

14.08.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, kelime hazinesi bakımından oldukça zengin bir dildir. Bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Eş anlamlı kelimeler de bu sebeple çeşitlilik gösterebilir. Dilimizde yabancı kökenli olup zaman içinde dönüşerek, eklerle türeyerek yerleşmiş kelime sayısı da oldukça fazladır. Harf kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Kod kelimesi harf yerine cümle içinde kullanılabilir. Harf kelimesini eş anlamlısı nedir? Harf eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Harf eş anlamlısı nedir? Harfin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Birçok kelime yabancı kökenli olduğu halde zamanla değişerek dilimizin dağarcığına yerleşmiştir. Harf kelimesi de böyle bir kelimedir. İsim türündedir. Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara gelen ve birleşik türde olan kelimeler üretebilir.

Deyimlerde ve atasözlerinde de kullanılır. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde sıkça karşılaşılan kelimeler arasındadır. Harf eş anlamlısı olan kelime kod kelimesidir. Cümle içinde fark yerine geçebilir.

Harf kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu harf kelimesi için isim türünde bir tanım yapmıştır. Bu tanım ve bu tanım için verilen örnek cümle şu şekildedir:

  • Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod.
    Örnek cümle:
    "Türk alfabesinde yirmi dokuz harf vardır."

Harf kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Kod kelimesi cümle içinde harf yerine kullanılabilir. Başka kelimeler ile bir araya gelerek oluşturduğu birleşik kelimeler için bazı örnekler şunlardır:

  • Harf atmak, harf çevirisi, harfi harfine, harfitarif, büyük harf, sessiz harf,

Harfin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntemlerden biri de o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Bu yöntem sayesinde o kelime yerine kullanılacak doğru eş anlamlı kelimeyi seçmek de mümkün olur.
Dilimizde birçok kelimenin birden fazla anlamı ve kullanım alanı olabilir. Bu sebeple o kelimenin yerine geçecek başka bir kelimeyi seçerken asıl kelimenin yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır.

Harfin eş anlamlısı olan kelimelerin ve harf kelimesinin yer aldığı bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Telefonda ismimi anlayamayınca kodlamamı istedi.
  • Söylediklerimi harfi harfine tekrar etti.


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