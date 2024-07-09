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  4. Hekim kontrolünde yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp Paris Olimpiyatları'ndan men edilmişti... İlk açıklama geldi

Hekim kontrolünde yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp Paris Olimpiyatları'ndan men edilmişti... İlk açıklama geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.07.2024 09:27
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Milli güreşçi Rıza Kayaalp, spor hekimi kontrolünde kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilmesi üzerine geçici olarak müsabakalardan men edilmişti. Paris Olimpiyatları'nda mücadele edemeyecek sporcumuzdan konuyla alakalı açıklama geldi. İşte detaylar...

Hekim kontrolünde yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp Paris Olimpiyatları'ndan men edilmişti... İlk açıklama geldi

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Rıza Kayaalp, Paris 2024 Olimpiyatları'nda güreşemeyecek.

Spor hekimi denetiminde tedavi amacıyla kullandığı bir ilacın içeriğinde yasaklı madde tespit edilmesi bu karara neden oldu.

GEÇİCİ OLARAK MEN CEZASI ALDI

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Paris Olimpiyatları'nın en büyük madalya umutlarımızdan biri olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, spor hekimi gözetiminde tedavi amacıyla kullandığı bir ilacın yasaklı madde içerdiği tespit edilince, tüm müsabakalardan geçici olarak menedildi.

Avrupa ve Dünya şampiyonu olan Kayaalp'in bu durumu, spor camiasında büyük yankı uyandırdı.

OLİMPİYAT KADROSUNDA YER ALMADI

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Ülkelerin Olimpiyat Oyunları için sporcu kaydı süresi sona erdi. Rıza Kayaalp, yasaklı madde kullanımı nedeniyle geçici olarak yarışmalardan men edildiği için kadroda yer alamadı.

Onun yerine Hamza Bakır, Paris'te altın madalya için mücadele edecek.

RIZA KAYAALP'TEN AÇIKLAMA GELDİ

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Rıza Kayaalp, uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerinin son dönemde artması nedeniyle kendisine verilen bir ilacı kullandığı için men cezası aldığını belirtti.

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Euro 2024


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