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Hekimhan’da Muhtarlar Günü

MALATYA HABERLERİ  | 19.10.2020 11:34 | Son Güncelleme

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde Muhtarlar Günü nedeniyle program düzenlendi.Atatürk Meydanında yapılan kutlama da Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Turan Şahin Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Hekimhan’da Muhtarlar Günü

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde Muhtarlar Günü nedeniyle program düzenlendi.
Atatürk Meydanında yapılan kutlama da Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Turan Şahin Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Turan Şahin yaptı. Şahin “Muhtarlar vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen ve Cumhuriyet tarihi boyunca köy ve mahallelerimizin en önemli temsilcisi olmuşlar ve olmaya davam edecekler. Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkili rol oynayan muhtarlarımız devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır” dedi.
Törene Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, siyasi parti başkanları ve muhtarlar katıldı.

Hekimhan’da Muhtarlar Günü

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