Hekimoğlu 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ateş Hekimoğlu'nun rahatını kaçıracak yeni isim!

Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 3 Mart Salı ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, ünlü oyuncu Güven Kıraç da diziye katılıyor. Güven Kıraç'ın canlandırdığı ve hastanenin bağışçılarından biri olan Vahap Ergün, yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlıyor.



HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu'nun aldığı büyük risk, Orhan'ı korkutuyor. Hastaneye yeni gelen yönetim kurulu başkanı ve Hekimoğlu arasında enteresan diyaloglar yaşanır. Hekimoğlu'nun tuhaflığı başkanın kafasında soru işaretleri kalmasına sebep olmuştur. Başkan, İpek'e Ateş ile arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını sorar. İpek bu soruya oldukça şaşırır.

Zeynep ise kendisini müthiş bir kararsızlığın içinde bulur. Hekimoğlu ile arasında yaşananları sorgulamaktadır.

Hekimoğlu hastasının ameliyatı konusunda büyük bir risk alır. Orhan, arkadaşının yaptığı şey yüzünden tedirgin olur.