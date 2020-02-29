Hekimoğlu 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ateş Hekimoğlu'nun rahatını kaçıracak yeni isim!

Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 3 Mart Salı ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, ünlü oyuncu Güven Kıraç da diziye katılıyor. Güven Kıraç'ın canlandırdığı ve hastanenin bağışçılarından biri olan Vahap Ergün, yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlıyor.
Hekimoğlu'nun aldığı büyük risk, Orhan'ı korkutuyor. Hastaneye yeni gelen yönetim kurulu başkanı ve Hekimoğlu arasında enteresan diyaloglar yaşanır. Hekimoğlu'nun tuhaflığı başkanın kafasında soru işaretleri kalmasına sebep olmuştur. Başkan, İpek'e Ateş ile arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını sorar. İpek bu soruya oldukça şaşırır.
Zeynep ise kendisini müthiş bir kararsızlığın içinde bulur. Hekimoğlu ile arasında yaşananları sorgulamaktadır.
Hekimoğlu hastasının ameliyatı konusunda büyük bir risk alır. Orhan, arkadaşının yaptığı şey yüzünden tedirgin olur.
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de.
Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılan 13 yaşındaki Ali’nin hastalığına teşhis konulamayınca dosyayı tıbbi tanı tedavi bölümü devralır. Ali arkadaşlarının düzenlediği ruh çağırma seansından sonra hastalanmıştır ve lanetlendiğine inanmaktadır.
Ali’nin durumu gittikçe kötüleşirken, tüm bulgular şarbona işaret eder.
Orhan, at yarışı izlemeye beraber gitmediği için Hekimoğlu’ndan bir ton laf işiteceğini düşünür. Fakat İpek, Hekimoğlu’nun Zeynep’le gittiğini söyler. Bu haber gündeme bomba gibi düşer. Öte yandan Emre’nin beklenmedik bir misafiri vardır.
Zeynep, Hekimoğlu ile arasında olanlara yanlış anlamlar mı yüklemektedir? İpek neden Zeynep’in hareketlerini gözlemlemektedir? Emre, Hekimoğlu ve Zeynep’in birlikte çıktığını duyunca ne tepki verecektir? Hastaneye yatan Ali sağlığına kavuşabilecek midir? Yoksa gerçekten lanetlenmiş olabilir mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum