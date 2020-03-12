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Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu kimi kovacak?

DİZİ HABERLERİ  | 12.03.2020 02:20 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen hastane dizisi Hekimoğlu'nun 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Timuçin Esen'in başrolünde oynadığı Hekimoğlu'nun yeni bölümünde hastanede işler karışıyor. Hekimoğlu'ndan 3 asistanından birisini kovması istenmektedir. Hekimoğlu bu zor karar üstünde düşünürken Zeynep, Emre ve Memoli arasında da işler kızışır. Birlik olmaya karar verseler de Vahap tarafından kendilerine gelen teklifler her birinin kafasını karıştırır. İşte Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı.

Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu kimi kovacak?

Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 17 Mart Salı ekrana gelecek olan 12. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, Doktor Ateş Hekimoğlu'ndan departmanda görevli doktorlardan birini işten çıkartması istenince ortalık karışıyor. Ancak Hekimoğlu ise kararını veriyor. Peki Hekimoğlu kimi seçecek?

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Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tanık koruma programındaki bir adam Valide Atik Eğitim ve Araştırma hastanesine yatırılır. Hekimoğlu vakayla ilgilenirken, bir taraftan da ekibinden kimin kendisini Vahap’a ispiyonladığını bulmaya çalışır.

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Öte yandan, İpek’in Vahap karşısında zor duruma düşmesini istemeyen Hekimoğlu kurallarını yıkar ve sekiz yıldır ilk kez beyaz önlük giyer. Fakat Hekimoğlu’nun bu hamlesine rağmen, Vahap ve Hekimoğlu arasındaki gerilim devam eder.
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Hekimoğlu’nu,Vahap’a kim ispiyonladı? Vahap günün sonunda İpek’i veya Hekimoğlunu gerçekten kovabilecek mi?

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