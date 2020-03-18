MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Hekimoğlu 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ekipten kim kovulacak? Hekimoğlu son bölüm izle!

Hekimoğlu 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ekipten kim kovulacak? Hekimoğlu son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 18.03.2020 01:52 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen hastane dizisi Hekimoğlu'nun 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Timuçin Esen'in başrolünde oynadığı Hekimoğlu'nun yeni bölümünde Hekimoğlu girdabın içine sürükleniyor. Vahap, Hekimoğlu'na içinden çıkılması zor bir teklif sunuyor. Hekimoğlu ya Vahap'ın istediğini yapacaktır ya da ekibinden bir kişiyi feda edecektir. Peki Hekimoğlu ekipten kimi gönderecek? İşte Hekimoğlu 13. yeni bölüm fragmanı.

Kanal D'de yayınlanan, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 12. bölümüyle 17 Mart Salı akşamı ekrana geldi. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 24 Mart Salı ekrana gelecek olan 13. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Hekimoğlu'nun yeni bölümünde Dr. Ateş Hekimoğlu, Vahap'ın istediğini yapmaya karar veriyor. Ancak sonrasında yaşanan gelişme bütün dengeleri alt üst ediyor.

h4

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de.

h1

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu üç gün içinde ekipten birini işten çıkarmak zorundadır. Orhan, Hekimoğlu’nun karar vermekten kaçındığını düşünürken, Mehmet Ali ve Zeynep bu süreci birbirlerine destek olarak atlatmak ister. Emre bu karara karşı çıkar ve onlara güvenmediğini söyler.

h5

Hekimoğlu Mehmet Ali’ye kendi yerinde olsa kimi kovacağını sorar. Mehmet Ali’nin yanıtı Emre olur. Vahap , Zeynep ve Mehmet Ali’yi kendi tarafına çekmeye uğraşır. İpek ise Vahap konusunda verdiği kararı sorgulamaktadır.

h3

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 10 yaşında kalp krizi geçiren Ceyda yatırılır. Minik Ceyda, kilolu olduğu için uğradığı akran zorbalığıyla baş edebilecek midir? Vahap’ın çabaları karşılık bulacak mıdır? Emre ve Zeynep’in kavga etmelerinin sebebi nedir?


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı
Babil dizisinden duygulandıran fragman!Babil dizisinden duygulandıran fragman!
Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş! Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hekimoğlu 13. yeni bölüm fragmanı, hekimoğlu son bölüm izle,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Hakan: Muhafız’da Taner Ölmez rüzgarı!

Hakan: Muhafız’da Taner Ölmez rüzgarı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yasak Elma'da yeni aşk başlıyor!

Yasak Elma'da yeni aşk başlıyor!

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya veda etti

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur dizisinden Nejat İşler ayrıldı mı? Çağatay Erdenet'e ne oldu? Nejat İşler'den Çukur'a veda paylaşımı

Ünlü oyuncu Çukur'dan ayrıldı! İşte veda paylaşımı

Mucize Doktor 27. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gözaltına alınan Ali Vefa'nın suçu ne?

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Babil 9. yeni bölümden duygusal fragman! İrfan ve Eda'nın çocukları Deniz'e ne oldu?

Babil dizisinden duygulandıran fragman!

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor? Baraj dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Aynen Aynen 4. sezonu olacak mı? Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya'nın dizisi Aynen Aynen için yeni sezon kararı

Aynen Aynen 4. sezonu olacak mı? Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya'nın dizisi Aynen Aynen için yeni sezon kararı

Netflix The Witcher'ın çekimlerini durdurdu!

Netflix The Witcher'ın çekimlerini durdurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.