Hekimoğlu 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ekipten kim kovulacak? Hekimoğlu son bölüm izle!

Kanal D'de yayınlanan, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 12. bölümüyle 17 Mart Salı akşamı ekrana geldi. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 24 Mart Salı ekrana gelecek olan 13. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Hekimoğlu'nun yeni bölümünde Dr. Ateş Hekimoğlu, Vahap'ın istediğini yapmaya karar veriyor. Ancak sonrasında yaşanan gelişme bütün dengeleri alt üst ediyor.

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu üç gün içinde ekipten birini işten çıkarmak zorundadır. Orhan, Hekimoğlu’nun karar vermekten kaçındığını düşünürken, Mehmet Ali ve Zeynep bu süreci birbirlerine destek olarak atlatmak ister. Emre bu karara karşı çıkar ve onlara güvenmediğini söyler.

Hekimoğlu Mehmet Ali’ye kendi yerinde olsa kimi kovacağını sorar. Mehmet Ali’nin yanıtı Emre olur. Vahap , Zeynep ve Mehmet Ali’yi kendi tarafına çekmeye uğraşır. İpek ise Vahap konusunda verdiği kararı sorgulamaktadır.