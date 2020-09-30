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Hekimoğlu 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dr. Ateş hastasını kıskanıyor! Hekimoğlu 19. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 30.09.2020 02:48 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu 19. son bölümüyle ekrana geldi. Timuçin Esen'in Doktor Ateş Hekimoğlu rolünü canlandırdığı Hekimoğlu dizisinin 20. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Hekimoğlu dizisi yeni bölümde Hekimoğlu ve hasta arasında rekabet baş gösteriyor. İşine karışılmasından hoşlanmayan Ateş Hekimoğlu'nun karşısına bu kez dişli bir hasta çıkıyor. Durumdan memnun olmayan Ateş ise tozu dumana katıyor. İşte Hekimoğlu 20. yeni bölüm fragmanı.

Hekimoğlu dizisinin 19. bölümü 29 Eylül Salı akşamı ekrana geldi. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu dizisinin 5 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek olan 20. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Dizinin gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne oyuncu Eren Hacısalihoğlu konuk olacak. Diğer taraftan İpek'in hayatına giren erkek Hekimoğlu'nun kendisini sorgulamasına sebep olacak.

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

İpek ve Hekimoğlu ilk kez birlikte bir vakaya odaklanırlar. İki güçlü karakter, iki iyi doktor, iki eski arkadaş, iki zıt kutup zaman zaman aynı noktaya çekilseler de çatışmaları kaçınılmazdır.

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Vaka bir yana, aralarındaki tatlı-sert itişmeler kimsenin gözünden kaçmaz. Hatta bunun duygusal bir yakınlaşmaya işaret ettiğini bile düşünenler olacaktır.

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Kimilerinin eğlenerek, kimilerinin kıskanarak izlediği bu hallerin altında kim bilir ne sebepler vardır.

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İpek ve Hekimoğlu arasında neler olacak? Doğru teşhisi İpek mi yoksa Hekimoğlu mu koyacak? Genç adam kurtulabilecek mi?

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