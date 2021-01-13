Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu'na uyuşturucu soruşturması! Hekimoğlu 32. son bölümde neler oldu?

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu dizisi 19 Ocak Salı akşamı 33. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

DOKTOR ATEŞ GÖZALTINA ALINDI!

Hekimoğlu son bölümde hastanede tartıştığı adamın polis çıkması Ateş'in başını derde soktu. Mahir'le gergin anlar yaşayan Ateş, onun dikkatini çekti. Mahir, trafikte Ateş'e denk gelince aracını durdurdu. Ateş, onu karşısında görünce ise şaşırır. Mahir ona ehliyet ruhsat sorarak ceza yazmaya başladı. Ancak Ateş, ehliyet ve ruhsatını gösteremeyince olanlar oldu. Doktor Ateş'in üstünde çok sayıda ağrı kesici hap bulan polis Mahir, Ateş'i uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına aldı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu'nun 12 Ocak Salı yayınlanan 32. bölümünde poliklinik esnasında tartıştığı Mahir, Hekimoğlu’nun başına ummadığı dertler açar. Peki Hekimoğlu ve Mahir arasındaki inatlaşma nereye varacak?

Öte yandan bacak ağrıları tekrar başlayan Hekimoğlu, bir yandan kendiyle mücadele ederken, bir yandan da otizmli bir hastayla ilgilenir. Otizmli çocukla ilişki kurabilen tek kişi, şaşırtıcı biçimde Hekimoğlu olur.