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  4. Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu'na uyuşturucu soruşturması! Hekimoğlu 32. son bölümde neler oldu?

Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu'na uyuşturucu soruşturması! Hekimoğlu 32. son bölümde neler oldu?

13.01.2021 02:15 | Son Güncelleme:
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Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'de ekrana gelen ve Timuçin Esen'in başrolde oynadığı Hekimoğlu'nun yeni bölümünde Doktor Ateş Hekimoğlu, polisin radarına giriyor ve evine baskın yapılıyor. Ateş'in evinde bulunan yüksek sayıda ağrı kesici başına büyük bela açıyor. Öte yandan Hekimoğlu, İpek'in tüm ısrarlarına rağmen kritik bir hastaya müdahalede bulunuyor. Peki Ateş ne yapacak? İşte Hekimoğlu dizisi 33. yeni bölüm fragmanı.

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu dizisi 19 Ocak Salı akşamı 33. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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DOKTOR ATEŞ GÖZALTINA ALINDI!

Hekimoğlu son bölümde hastanede tartıştığı adamın polis çıkması Ateş'in başını derde soktu. Mahir'le gergin anlar yaşayan Ateş, onun dikkatini çekti. Mahir, trafikte Ateş'e denk gelince aracını durdurdu. Ateş, onu karşısında görünce ise şaşırır. Mahir ona ehliyet ruhsat sorarak ceza yazmaya başladı. Ancak Ateş, ehliyet ve ruhsatını gösteremeyince olanlar oldu. Doktor Ateş'in üstünde çok sayıda ağrı kesici hap bulan polis Mahir, Ateş'i uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına aldı.

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu'nun 12 Ocak Salı yayınlanan 32. bölümünde poliklinik esnasında tartıştığı Mahir, Hekimoğlu’nun başına ummadığı dertler açar. Peki Hekimoğlu ve Mahir arasındaki inatlaşma nereye varacak?

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Öte yandan bacak ağrıları tekrar başlayan Hekimoğlu, bir yandan kendiyle mücadele ederken, bir yandan da otizmli bir hastayla ilgilenir. Otizmli çocukla ilişki kurabilen tek kişi, şaşırtıcı biçimde Hekimoğlu olur.

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İpek ve Orhan’ın Hekimoğlu’ndan sakladıkları sırları ise Zeynep tarafından öğrenilir.

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Zeynep gerçekleri söylemeleri için onlara baskı yaparken, İpek Hekimoğlu’nun kendi yüzünden depresyona girdiğini düşünür.
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Peki Hekimoğlu yürümeye baston ile mi devam edecek? İpek gerçekleri Hekimoğlu’na açıklayacak mı?

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