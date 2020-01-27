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Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu'na hangi ünlü oyuncu konuk oluyor?

DİZİ HABERLERİ  | 27.01.2020 22:08 | Son Güncelleme

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı, House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu, 28 Ocak Salı akşamı 5’inci bölümü ile ekrana geliyor.

Dizinin beşinci bölümüne ünlü oyuncu Buket Dereoğlu konuk oluyor. ALS hastalığının işlendiği bu bölümde Dereoğlu, ALS hastası olarak hastaneye gelen müzisyen Cihan Yenerler’in menajerine hayat veriyor.

buket dereoğlu

Hekimoğlu’nun tanı ekibinde görev yapan Dr. Mehmet Ali’yi bu bölümde zor bir seçim bekliyor. Mehmet Ali, hasta Cihan Yenerler’in asıl doktoru Tanju Bey’in eski asistanıdır ve İpek’te bu vakayı Mehmet Ali’ye verir. Hekimoğlu başlarda bu duruma bozulsa da kendi yöntemleri ile vakayı tedavi etmeye çalışır.

Hekimoğlu ve Dr. Tanju arasında kalan Mehmet Ali’nin aklı, Tanju Hoca’nın teklifi ile daha da karışır. Peki Memoli eski hocasını mı yoksa Hekimoğlu’nu mu seçecektir?

Hekimoğlu yeni bölümleri ile her Salı saat 20.00’de Kanal D’de.


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