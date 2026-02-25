MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşandı! 7 ay dayanabildiler

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile genç eşi Gülseren Ceylan evliliklerini noktaladı. Yaklaşık 7 ay süren birliktelik tek celsede sona erdi.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşandı! 7 ay dayanabildiler

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan'la evlenmişti. Sürekli küsüp barışan ve cinsel hayatlarına daha her detayı paylaşan çift boşanma kararı aldı.

BOŞANMA SEBEBİ

Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın evliliği bu sabah tek celsede bitti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada 7 ay önce evlenen ikilinin “evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle” bitmesine karar verildi.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşandı! 7 ay dayanabildiler 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayrılık sonrası "Korunmadık" deyip cinsel hayatlarını açık açık anlattı! Ayrılık sonrası "Korunmadık" deyip cinsel hayatlarını açık açık anlattı!

Tarafların katılmadığı duruşmada Erbil’i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan geçen aylarca boşanmak üzereyken vazgeçip evliliklerine bir şans daha vermeye karar vermişti.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gürcistanlı kadınla yakalanmıştı! 'Görüntüden dolayı...' Gürcistanlı kadınla yakalanmıştı! 'Görüntüden dolayı...'
Dünyaca ünlü modelin hayatı değişti! "Bir yıl boyunca..."Dünyaca ünlü modelin hayatı değişti! "Bir yıl boyunca..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

A101'e elektronik para kasası geliyor!

A101'e elektronik para kasası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.