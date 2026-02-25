Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşandı! 7 ay dayanabildiler

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan'la evlenmişti. Sürekli küsüp barışan ve cinsel hayatlarına daha her detayı paylaşan çift boşanma kararı aldı.

BOŞANMA SEBEBİ

Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın evliliği bu sabah tek celsede bitti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada 7 ay önce evlenen ikilinin “evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle” bitmesine karar verildi.

Tarafların katılmadığı duruşmada Erbil’i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan geçen aylarca boşanmak üzereyken vazgeçip evliliklerine bir şans daha vermeye karar vermişti.