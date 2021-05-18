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Hekimoğlu 50 bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı| İpek Ateş'e fena patlıyor!

18.05.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin fenomen dizisi Hekimoğlu'nun 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Ateş ve yeni kurduğu ekibi büyük bir hata yapıyor. Yeni ekibin bu yanlışı karşısında Ateş ne yapacak?

Hekimoğlu 50 bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı| İpek Ateş'e fena patlıyor!

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan ve Okan Yakabılık'ın yer aldığı Hekimoğlu dizisi bu akşam yepyeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Yayınlanan 50. bölüm fragmanında Ateş yeni gelen hastanın kanserini çözmeye çalışır bu esnada büyük bir hataya düşer ve bu hatası İpek'ten azar işitmesine neden olur.

HEKİMOĞLU'NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu yeni gelen hastanın kanserini çözmek için ekibi ile beyin fırtınası yapar. Kanının rengi yeşile dönen bir hastaya tanıyı koyabilmek için yeni ekip canla başla çalışmaktadır. Hekimoğlu ise vakayı ekiptekiler arasında yarışma düzenleyerek çözmeye çalışır.

Hekimoğlu 50 bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı| İpek Ateş'e fena patlıyor!60a236c93ab166327c8937ce

Ancak hesaplar çarşıya uymaz ve hasta giderek kötüleşir. İpek ise bu duruma oldukça sinirlenmiştir ve tüm sorumluluğun Ateş'te olduğunu dile getirir. Peki Ateş bu dertten kurtulabilecek mi? Ateş, İpek'e kendisini affettirebilecek mi?
Hekimoğlu 50 bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı| İpek Ateş'e fena patlıyor!60a236c93ab166327c8937ce

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Ateş, kendine yeni bir ekip kurmak için 40 kişilik bir aday kadrosu oluşturur ve ilk vakaları da Gamze Yüzbaşı’dır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde pilot olarak görev yapan Gamze Yüzbaşı, talip olduğu önemli bir görev için simülasyon uçuşu yaparken gözleriyle duymaya başlar. Ve simülasyon uçağını düşürür. Gamze Yüzbaşı’nın semptomları Hekimoğlu’nun hayli ilgisini çeker ama kadının tek şartı vardır; kimliğini Hekimoğlu dışında kimse bilmeyecek! Hekimoğlu kendine yeni bir ekip kurmak için 40 kişilik bir aday kadrosu oluşturur ve ilk vakaları da Gamze Yüzbaşı’dır. Doğru teşhisi koyanlar bir sonraki aşamaya geçecek, başarısız olanlar ise elenecektir.

Hekimoğlu 50 bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı| İpek Ateş'e fena patlıyor!60a236c93ab166327c8937ce

Gamze Yüzbaşı’nın ilk ve tek şartı olan “kimliğini gizli tutma” meselesi, Hekimoğlu’nun vakayı başta İpek olmak üzere tüm hastaneden saklamasına yol açar. Adaylar, hasta ve Hekimoğlu hastane içinde köşe kapmaca oynarken Gamze Yüzbaşı’nın da yeni semptomları gelişir. Hekimoğlu’nun gözüne girmek için canla başla kadının nesi olduğunu bulma çalışan 40 kişi, hastanede bir kaosa neden olur ve kaçınılmaz son gerçekleşir.


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Kanal D Hekimoğlu dizisi Okan Yalabık Timuçin Esen
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