Hekimoğlu dizisi 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu'nun mahkemede zor anları! Hekimoğlu hapse mi girecek?

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu dizisi 9 Şubat Salı akşamı 36. yeni bölümüyle ekrana geldi. Hekimoğlu dizisinin 16 Şubat'te seyirciyle buluşacak olan 37. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı.

ATEŞ HAPİS Mİ YATACAK?

Yeni bölümde Doktor Ateş Hekimoğlu, Mahir nedeniyle mahkemeye çıkıyor. Ancak mahkemenin yapıldığı sırada önemli bir durum yaşanıyor. Bir hasta için karar verilmesi gerekmektedir. O anda salondan çıkmaya çalışan Ateş için bir tercih söz konusu olur. Peki Ateş ceza alacak mı?



HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Komiser Mahir, Orhan’ın ifadesi karşılığında, Hekimoğlu’na kabul etmesi zor bir anlaşma teklif eder.



İpek, anlaşmayı kabul etmesi için Hekimoğlu üzerinde baskı kurmaya başlar. Hem değer verdiği bir vakasını ondan alır, hem de ilaçlarını keser.

İpek, Hekimoğlu'nun yokluğunda, genç hastasının tedavisini üstlenir. Kızın yaşadığı nedeni belirsiz sıkıntıların doğuştan gelen cüceliği ile bağlantılı olup olmadığı araştırılır.



Orhan, İpek ve ekibin tüm çabalarına rağmen kızın durumu daha da kötüleşirken, Hekimoğlu ise bu sırada ilaçlarını başka yollardan bulmaya çalışmaktadır.



Hekimoğlu olmadan genç kız iyileşebilecek mi?



Orhan, Hekimoğlu’nu mu yoksa kendisini mi korumak için Mahir’le anlaştı? Hekimoğlu, anlaşmayı kabul edecek mi, yoksa hapse mi girecek?



