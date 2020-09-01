Hekimoğlu dizisi ne zaman başlıyor? Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu'nun Zeynep kararı

Koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayında sezonu kapatan Hekimoğlu dizisi, merakla beklenen yeni sezonuyla seyircisiyle buluşacak. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu, yeni bölümüyle 1 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek. Hekimoğlu dizisinin 15. yeni bölümünde, Ateş ekibe yeni birini almak yerine istifa eden Zeynep'i döndürme çalışmalarına başlar. Bu yüzden de ekip için seçilen tüm adayları tek tek eler. Bu arada yine karmaşık bir vaka Hekimoğlu'nu bekler.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu’nun ekibi Zeynep’in gidişiyle iki kişi kalır. İpek bu sayıyı bir an önce üçe çıkarmak konusunda ısrarlıdır. Hekimoğlu’na yeni adaylarla iş görüşmeleri ayarlar. Hepsi birbirinden donanımlı adaylar gelip giderken Hekimoğlu’nun aklı Zeynep’tedir. Evine gidip işe geri dönmesini ister. Ancak Zeynep’in bunun için çok kişisel bir şartı vardır! Hekimoğlu, hiç alışık olmadığı bu şartı kabul ederse geri dönecektir.

Tüm bunlar olurken Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne genç bir hasta gelir. Genç adamın, hastalığının pek çok belirtisi vardır. Ancak bu belirtilerin hepsini birden açıklayan nedeni bulmak hiç kolay olmaz.