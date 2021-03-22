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Hekimoğlu neden final yapıyor? Hekimoğlu final mi yapacak?

22.03.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu'nun izleyicileri arama motorları üzerinden Hekimoğlu final mi yapacak? sorusuna yanıt arıyor. Başrolünde yakışıklı oyuncu Timuçin Esen'in yer aldığı Hekimoğlu dizisinin 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Son olarak 41. bölümü ile izleyenlerin karşısına çıkan dizinin Mayıs ayında final yapacağı konuşuluyor. Peki, Hekimoğlu dizisi final mi yapacak? İşte, ayrıntılar...

Hekimoğlu neden final yapıyor? Hekimoğlu final mi yapacak?

Başarılı oyuncu kadrosu ile izleyenlerin beğenisini kazanan Hekimoğlu dizisinin final kararı aldığı konuşuluyor. Oyuncu kadrosunda, Timuçin Esen, Kaan Yıldırım, Ebru Özkan Saban gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide doktorların yaşamı konu alınıyor. Peki, sosyal medyada çok konuşulan Hekimoğlu dizisi final yapacak mı? İşte, yanıtı!

HEKİMOĞLU DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ateş Hekimoğlu ve diğer doktorların hastalar ile olan ilişkilerini ve hayatlarını konu alan Hekimoğlu dizisinin 42. bölümünün fragmanı yayınlandı. Mayıs ayında final yapacağı konuşulan dizi hakkında kanal ve yapım şirketi tarafından net bir açıklama yapılmadı. Dizi, 23 Mart Salı günü yeni bölümü ile ekranda olacak.

HEKİMOĞLU DİZİSİ OYUNCU KADROSU

  • Ateş Hekimoğlu – Timuçin Esen
  • Orhan Yavuz– Okan Yalabık
  • Kaan Yıldırım – Mehmet Ali Çağlar
  • Ebru Özkan Saban – İpek Tekin
  • Damla Colbay – Zeynep Can

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ateş Hekimoğlu, tıbbı tanı departmanı başkanıdır. Ekibinde bir çok doktor vardır. Hekimoğlu başarılı bir doktor olmasına rağmen hastane kurallarını ve yasaları çok umursamaz. Bu tavrı sürekli başına iş açar. Bu nedenle de çalıştığı hastanelerde çok tutunamaz.

Doktor Hekimoğlu karizmatik bir doktordur. Aslında başarılı bir doktor olan Hekimoğlu fazla risk alan bir doktordur ve işinden kovulur. Diğer hastaneler ise Hekimoğlunu işe almazlar . Doktor Hekimoğlu asosyal ve zeki bir adamdır çoğu zaman huysuz ve duygusuz olsa da tam bir ukaladır.

Çok zeki, çözemeyeceği vaka hemen hemen yok gibi olan Ateş Hekimoğlu, hastaları iyi ederken, diğer yandan ekibinde beraber çalıştığı uzman doktorların psikolojilerini allak bullak etmekten de hiç çekinmiyor. Öyle ki onların özel hayatlarına karışacak kadar da küstah. Ama sayılı gönül ilişkisinde de çuvallamaktan öteye geçemiyor.

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Kanal D Hekimoğlu dizisi
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