Hekimoğlu neden final yapıyor? Hekimoğlu final mi yapacak?

Ateş Hekimoğlu, tıbbı tanı departmanı başkanıdır. Ekibinde bir çok doktor vardır. Hekimoğlu başarılı bir doktor olmasına rağmen hastane kurallarını ve yasaları çok umursamaz. Bu tavrı sürekli başına iş açar. Bu nedenle de çalıştığı hastanelerde çok tutunamaz.

Ateş Hekimoğlu ve diğer doktorların hastalar ile olan ilişkilerini ve hayatlarını konu alan Hekimoğlu dizisinin 42. bölümünün fragmanı yayınlandı. Mayıs ayında final yapacağı konuşulan dizi hakkında kanal ve yapım şirketi tarafından net bir açıklama yapılmadı. Dizi, 23 Mart Salı günü yeni bölümü ile ekranda olacak.

Başarılı oyuncu kadrosu ile izleyenlerin beğenisini kazanan Hekimoğlu dizisi nin final kararı aldığı konuşuluyor. Oyuncu kadrosunda, Timuçin Esen, Kaan Yıldırım, Ebru Özkan Saban gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide doktorların yaşamı konu alınıyor. Peki, sosyal medyada çok konuşulan Hekimoğlu dizisi final yapacak mı? İşte, yanıtı!

Doktor Hekimoğlu karizmatik bir doktordur. Aslında başarılı bir doktor olan Hekimoğlu fazla risk alan bir doktordur ve işinden kovulur. Diğer hastaneler ise Hekimoğlunu işe almazlar . Doktor Hekimoğlu asosyal ve zeki bir adamdır çoğu zaman huysuz ve duygusuz olsa da tam bir ukaladır.

Çok zeki, çözemeyeceği vaka hemen hemen yok gibi olan Ateş Hekimoğlu, hastaları iyi ederken, diğer yandan ekibinde beraber çalıştığı uzman doktorların psikolojilerini allak bullak etmekten de hiç çekinmiyor. Öyle ki onların özel hayatlarına karışacak kadar da küstah. Ama sayılı gönül ilişkisinde de çuvallamaktan öteye geçemiyor.

