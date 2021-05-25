MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Hekimoğlu neden final yapıyor? İşte Hekimoğlu’nun final bölüm fragmanı…

Hekimoğlu neden final yapıyor? İşte Hekimoğlu’nun final bölüm fragmanı…

25.05.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hekimoğlu’nun final yapacağı haberi sevenlerini üzüntüye boğdu. Timuçin Esen’in başrolde yer aldığı dizinin final bölüm fragmanında hastaların sağlığına kavuşması için büyük bir çaba sergilenirken, Hekimoğlu herkesi şaşırtacak bir çılgınlığa imza atıyor…

Hekimoğlu neden final yapıyor? İşte Hekimoğlu’nun final bölüm fragmanı…

Kanal D ekranlarında iki sezondur izleyicilere keyif dolu anlar yaşatan Hekimoğlu, final ölümüyle son kez seyircisinin karşısı çıkıyor. Bir vakıf hastanesinde görev yapan Ateş ve ekibinin yaşadığı olaylar ve farklı vakaların anlatıldığı Hekimoğlu’nun final bölümünde yine birbirinden heyecanlı dakikalar yaşanıyor.

HEKİMOĞLU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dr. House isimli yabancı yapımın Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi keyifli senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla 2 sezon Kanal D ekranlarında yer aldı. Bir süredir dizinin final yapacağına ilşkin söylentiler dolansa da ne kanaldan ne de yapım şirketinden net bir açıklama gelmemişti.

Ancak Hekimoğlu dizisinin yayınlanan son fragmanında dizinin final bölümü olduğu belirtildi. Hekimoğlu, 25 Mayıs Salı akşamı son bölümüyle yayınlanırken, henüz neden final yaptığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Diğer yandan, Hekimoğlu dizisinin reytinglerdeki düşüşü ile birlikte, yüksek maliyetleri sebebiyle hiç bir platform ile anlaşma yapılamadığı iddiaları öne sürülüyor.

Hekimoğlu neden final yapıyor? İşte Hekimoğlu’nun final bölüm fragmanı…

İŞTE HEKİMOĞLU’NUN FİNAL BÖLÜM FRAGMANI…

Ateş yine zor bir vaka ile uğraşmaktadır, diğer yandan Memoli ise yeni bir hastane ile anlaşmak için İpek’ten referans almanın derdindedir. Ateş’in kendisi ile ilgilenmesinden hoşlanan İpek, halinden oldukça memnun şekilde Ateş’in oyununa katılır.

Ateş ile İpek arasındaki yakınlaşma artık son seviyeye ulaşmış haldedir. Uzun zamandır birbirlerini tanımalarına rağmen, ikisi de eski defterleri açmamakta kararlıdırlar. Ancak aralarındaki yakınlık bu noktaya gelince Ateş, kendini durduramaz ve İpek'e o soruyu sorar. Hekimoğlu’nun son bölümünde İpek’in Ateş'e olan hislerini itiraf edip etmeyeceği belli olur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En eğlenceli düğün kazaları En eğlenceli düğün kazaları
La Casa De Papel ne zaman yayınlanıyor?La Casa De Papel ne zaman yayınlanıyor?
BBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlamasıBBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlaması
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Hekimoğlu dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ölüm! Tanga ipi neden oldu

Şoke eden ölüm! Tanga ipi neden oldu

Venezuela'dan peynir ithalatı iddialarına yanıt

Venezuela'dan peynir ithalatı iddialarına yanıt

Ekrem İmamoğlu'na protestoda arbede! Makam aracına saldırdılar

Ekrem İmamoğlu'na protestoda arbede! Makam aracına saldırdılar

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Koronavirüs sonrası 100 kat arttı: Böyle bir vaka görmedik

Koronavirüs sonrası 100 kat arttı: Böyle bir vaka görmedik

İşte yeni sistem! Aşı yaptıran katılacak

İşte yeni sistem! Aşı yaptıran katılacak

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bikinisini giyip sevgilisine poz verdi

Bikinisini giyip sevgilisine poz verdi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim

Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

Bikinisi küçük geldi! Herkes ona baktı

Bikinisi küçük geldi! Herkes ona baktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.