Hekimoğlu neden final yapıyor? İşte Hekimoğlu’nun final bölüm fragmanı…

Kanal D ekranlarında iki sezondur izleyicilere keyif dolu anlar yaşatan Hekimoğlu, final ölümüyle son kez seyircisinin karşısı çıkıyor. Bir vakıf hastanesinde görev yapan Ateş ve ekibinin yaşadığı olaylar ve farklı vakaların anlatıldığı Hekimoğlu’nun final bölümünde yine birbirinden heyecanlı dakikalar yaşanıyor.

HEKİMOĞLU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dr. House isimli yabancı yapımın Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi keyifli senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla 2 sezon Kanal D ekranlarında yer aldı. Bir süredir dizinin final yapacağına ilşkin söylentiler dolansa da ne kanaldan ne de yapım şirketinden net bir açıklama gelmemişti.

Ancak Hekimoğlu dizisinin yayınlanan son fragmanında dizinin final bölümü olduğu belirtildi. Hekimoğlu, 25 Mayıs Salı akşamı son bölümüyle yayınlanırken, henüz neden final yaptığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Diğer yandan, Hekimoğlu dizisinin reytinglerdeki düşüşü ile birlikte, yüksek maliyetleri sebebiyle hiç bir platform ile anlaşma yapılamadığı iddiaları öne sürülüyor.

İŞTE HEKİMOĞLU’NUN FİNAL BÖLÜM FRAGMANI…

Ateş yine zor bir vaka ile uğraşmaktadır, diğer yandan Memoli ise yeni bir hastane ile anlaşmak için İpek’ten referans almanın derdindedir. Ateş’in kendisi ile ilgilenmesinden hoşlanan İpek, halinden oldukça memnun şekilde Ateş’in oyununa katılır.

Ateş ile İpek arasındaki yakınlaşma artık son seviyeye ulaşmış haldedir. Uzun zamandır birbirlerini tanımalarına rağmen, ikisi de eski defterleri açmamakta kararlıdırlar. Ancak aralarındaki yakınlık bu noktaya gelince Ateş, kendini durduramaz ve İpek'e o soruyu sorar. Hekimoğlu’nun son bölümünde İpek’in Ateş'e olan hislerini itiraf edip etmeyeceği belli olur.



