YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. "Hekimoğlu Trabzon FK"nin adı, "1461 Trabzon FK" olarak değiştirildi

"Hekimoğlu Trabzon FK"nin adı, "1461 Trabzon FK" olarak değiştirildi

24.12.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hekimoğlu Trabzon FK"nin adı, "1461 Trabzon FK" olarak değiştirildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'nin adı, 1461 Trabzon FK olarak değiştirildi.

Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılından beri Hekimoğlu Trabzon FK adıyla mücadele eden kulübün isminin, 1461 Trabzon FK olarak değiştirilmesi kararını aldıklarını belirtti.

Kulübün bundan sonraki süreçte yoluna 1461 Trabzon FK adıyla devam edeceğini vurgulayan Hekimoğlu, şunları kaydetti:

"Elde edeceğimiz sürekli başarılarda Trabzon'un fethinin tarihini de Türk futbol tarihine yazdıracak olmaktan büyük onur ve şeref duyacağız. Bu takım artık tüm Trabzonlular ve Trabzonsporluların takımıdır. Bu vesileyle söz konusu '1461 Trabzon' ismini Türk futboluna ilk armağan eden sayın Serkan Kılıç'a, kullanmamız konusunda onay veren Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu'na ve isim değişikliğini kabul eden Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine teşekkürlerimizi sunar, kararın Trabzon futboluna ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 yıl sonra bir ilk! Pembe el balığı sürprizi22 yıl sonra bir ilk! Pembe el balığı sürprizi
22 yıl sonra bir ilk! Pembe el balığı sürprizi22 yıl sonra bir ilk! Pembe el balığı sürprizi
Trabzon'da eğitime kar engeliTrabzon'da eğitime kar engeli
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 24 Aralık Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:37
Öğle
12:26
İkindi
14:44
Akşam
17:04
Yatsı
18:31

Trabzon Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

Birinci Eczanesi
Ortahisar
Birinci Eczanesi
Ortahisar
Birinci Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.