Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Hekimoğlu neden yok?

Tüm dünya ve Türkiye'de yayılan koronavirüs salgını nedeniyle pek çok dizinin çekimleri iptal edildi. Hekimoğlu dizisi yeni bölümü de çekimlere ara verilmesi nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü yerine geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümün tekrarı izleyicilerle buluşacak. Hekimoğlu dizisinin yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı şimdilik belirsiz.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahap Hekimoğlu’ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder. İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu’nu Vahap’a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder.

Orhan, Hekimoğlu’nun Zeynep’ten etkilendiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ise, Zeynep’e neden kendisini sevdiğini sorar. İlacın tanıtım günü geldiğinde Vahap, Hekimoğlu’na seçeneklerini hatırlatmak zorunda kalır. Tüm bunlar yaşanırken, lise öğrencisi bir gencin hayatı yine Hekimoğlu ve ekibinin ellerindedir. Hekimoğlu, Vahap’ın istediğini yerine getirecek mi? Zeynep ve Hekimoğlu arasında neler oluyor? Emre ve Hekimoğlu yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu ve ekibi, her şeye rağmen genç hastayı tedavi edebilecek mi?



