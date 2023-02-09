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Helal olsun Jan Vesely! Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu, depremzedeler için büyük bir bağış yaptı...

09.02.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en büyük felaketlerden biri olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dünyanın dört bir yanından ülkemize yardım geliyor. Spor camiası da yaşanan afetin ardından yardım toplayarak tırlarla deprem bölgesine gönderim sağlamıştı. Fenerbahçe Beko'nun eski pivotu Jan Vesely de yaşanan büyük felakete kayıtsız kalamadı ve depremzedeler için büyük bir bağış yaptı.

Helal olsun Jan Vesely! Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu, depremzedeler için büyük bir bağış yaptı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay'da büyük yıkımlara neden olan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları başlamıştı. Saatler sonra çıkarılan vatandaşlar; herkese umut olurken, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından yardımlar toplanmaya devam ediyordu.

YARDIM TIRLARI YOLA ÇIKTI

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Spor camiası da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan en büyük felaketlerden biri olan bu deprem sonrasında birlik olmuş ve onlarca yardım tırını yola koymuştu. Kulüpler çalışmalarına devam ederken, bir dönem Türkiye'de oynamış olan oyunculardan da yardımlar gelmeye başladı.

VESELY'DEN BÜYÜK BİR BAĞIŞ

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Fenerbahçe Beko'nun efsane pivotlarından Jan Vesely, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin yarattığı olumsuz etkiye kayıtsız kalamadı ve büyük bir bağış yaptı.

LARKIN VAKFI'NA GÖNDERDİ

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Kariyerini Barcelona'da sürdüren Çekyalı basketbolcu, Shane Larkin Vakfı'na 500 bin TL göndererek destekte bulundu.

"SANA MİNNETTARIM"

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Larkin, Vesely'nin yaptığı bağışı paylaşarak "Kardeşim, cömert bağışın için minnettarım. Bu para, depremden etkilenen olabildiğince çok kişiye yardım etmeye yönelik kullanılacak. Bu büyük bir bağış!" ifadelerini kullandı.

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