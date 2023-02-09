Helal olsun Jan Vesely! Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu, depremzedeler için büyük bir bağış yaptı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay'da büyük yıkımlara neden olan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları başlamıştı. Saatler sonra çıkarılan vatandaşlar; herkese umut olurken, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından yardımlar toplanmaya devam ediyordu.

YARDIM TIRLARI YOLA ÇIKTI

Spor camiası da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan en büyük felaketlerden biri olan bu deprem sonrasında birlik olmuş ve onlarca yardım tırını yola koymuştu. Kulüpler çalışmalarına devam ederken, bir dönem Türkiye'de oynamış olan oyunculardan da yardımlar gelmeye başladı.

VESELY'DEN BÜYÜK BİR BAĞIŞ

Fenerbahçe Beko'nun efsane pivotlarından Jan Vesely, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin yarattığı olumsuz etkiye kayıtsız kalamadı ve büyük bir bağış yaptı.

LARKIN VAKFI'NA GÖNDERDİ

Kariyerini Barcelona'da sürdüren Çekyalı basketbolcu, Shane Larkin Vakfı'na 500 bin TL göndererek destekte bulundu.

"SANA MİNNETTARIM"

Larkin, Vesely'nin yaptığı bağışı paylaşarak "Kardeşim, cömert bağışın için minnettarım. Bu para, depremden etkilenen olabildiğince çok kişiye yardım etmeye yönelik kullanılacak. Bu büyük bir bağış!" ifadelerini kullandı.

