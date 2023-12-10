Helen Flanagan şoke etti! Çoklu ilişki yaşaması gündemde

Helen Flanagan'ın, Sian Osbourne ile ilişkisi devam ederken David Haye ile bir dizi randevuya çıktığı bildirildi.

Eski boks şampiyonu 43 yaşındaki David ve uzun süreli model kız arkadaşı 31 yaşındaki Sian, 2020'den beri çıkıyorlar ve aralarında eski The Saturday's şarkıcısı 42 yaşındaki Una Healy'nin de bulunduğu bir dizi başka kişiyle birlikte oluyorlar.

Ancak Una'nın bu yılın şubat ayında gruptan ayrıldığı, David ve 33 yaşındaki aktris Helen'in 2012 yılında I'm A Celebrity ormanında birlikte göründükten sonra bir kez daha bağlantı kurdukları söyleniyor.



Helen'e yakın bir kaynak açıklamasında 'Helen bu yılın başlarında David ile yeniden bağlantı kurdu. Çok iyi anlaştılar ve o zamandan beri sık sık mesajlaşıyorlar. Helen ve Sian da tanıştılar ve hemen kaynaştılar. Helen çok açık fikirli bir insan ve üçü de iyi anlaştı" dedi.





