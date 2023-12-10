MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Helen Flanagan şoke etti! Çoklu ilişki yaşaması gündemde

Helen Flanagan şoke etti! Çoklu ilişki yaşaması gündemde

10.12.2023 09:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 yıl boyunca ünlü İngiliz futbolcu Scott Sinclair’le mutlu bir birlikteliği olan ünlü oyuncu geçen yıl nişanlısı ve üç çocuğunun babası sporcudan ayrıldı. Helen Flanagan şimdilerde yaşadığı ilginç ilişkiyle gündemde.

Helen Flanagan'ın, Sian Osbourne ile ilişkisi devam ederken David Haye ile bir dizi randevuya çıktığı bildirildi.

Eski boks şampiyonu 43 yaşındaki David ve uzun süreli model kız arkadaşı 31 yaşındaki Sian, 2020'den beri çıkıyorlar ve aralarında eski The Saturday's şarkıcısı 42 yaşındaki Una Healy'nin de bulunduğu bir dizi başka kişiyle birlikte oluyorlar.

sdgdgd

Kocası 'Yılın Erkeği' seçildi! Cesur seçim Kocası 'Yılın Erkeği' seçildi! Cesur seçim

Ancak Una'nın bu yılın şubat ayında gruptan ayrıldığı, David ve 33 yaşındaki aktris Helen'in 2012 yılında I'm A Celebrity ormanında birlikte göründükten sonra bir kez daha bağlantı kurdukları söyleniyor.

ssafsf
Helen'e yakın bir kaynak açıklamasında 'Helen bu yılın başlarında David ile yeniden bağlantı kurdu. Çok iyi anlaştılar ve o zamandan beri sık sık mesajlaşıyorlar. Helen ve Sian da tanıştılar ve hemen kaynaştılar. Helen çok açık fikirli bir insan ve üçü de iyi anlaştı" dedi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Apaçi Mustafa'dan Seda Sayan'a olay sözler! Sahtekar... 'Apaçi Mustafa'dan Seda Sayan'a olay sözler! Sahtekar...
Küfürlü paylaşım tepki çekti, annesi sonunda patladı! "Küfür eden evladımla..."Küfürlü paylaşım tepki çekti, annesi sonunda patladı! "Küfür eden evladımla..."
Esra Erol imaj değiştirdi! Tarzı şoke etti: "Bir anda yaşlanmış"Esra Erol imaj değiştirdi! Tarzı şoke etti: "Bir anda yaşlanmış"
Anahtar Kelimeler:
cinsel içerik Oyuncu ünlü oyuncu yaşında ele çocuğun
En Çok Okunan Haberler
Huzur ve yaşlı bakım evinde cinsel saldırı!

Huzur ve yaşlı bakım evinde cinsel saldırı!

4 kadınla aynı anda evlendi! Düğün görüntüleri gündem oldu

4 kadınla aynı anda evlendi! Düğün görüntüleri gündem oldu

Tokat'ta korkunç kaza! Kamyona arkadan çarptı: 5 ölü

Tokat'ta korkunç kaza! Kamyona arkadan çarptı: 5 ölü

Borcunu şimdiden ödemeyen fırsatı kaçırıyor! Son tarih yaklaşıyor

Borcunu şimdiden ödemeyen fırsatı kaçırıyor! Son tarih yaklaşıyor

Rıdvan Dilmen derbinin ardından F.Bahçe'yi öve öve bitiremedi!

Rıdvan Dilmen derbinin ardından F.Bahçe'yi öve öve bitiremedi!

Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasından koştu geldi!

Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasından koştu geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.