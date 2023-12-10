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  4. Kocası 'Yılın Erkeği' seçildi... Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu el ele göz göze! Sinem Kobal'ın kırmızı cesur elbisesi olay oldu

Kocası 'Yılın Erkeği' seçildi... Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu el ele göz göze! Sinem Kobal'ın kırmızı cesur elbisesi olay oldu

10.12.2023 07:30 | Son Güncelleme:
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti katıldıkları ödül töreninde el ele göz göze poz verdi. İhanet iddialarıyla gündeme gelen çift hem birbirlerine bakışlarıyla hem de şık görünümleriyle gündem oldu. Özellikle Sinem Kobal'ın cesur seçimi çok konuşuldu.

Harper's Bazaar ödül törenine damga vuran isimlerden biri de son günlerde ihanet iddiasıyla gündeme gelen Sinem Kobal oldu.

Harpers'r Bazaar'ın her yıl düzenlediği "Women of the Year Adwards"da Yılın Erkeği ödülünün sahibi olan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile geceye katılan Sinem Kobal güzelliğiyle gündem oldu.


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"GİTTİKÇE CESURLAŞIYOR"

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti katıldıkları ödül töreninde ihanet iddialarına inat el ele göz gözeydi.

Eşinin elini bir an olsun bırakmayan Sinem Kobal kırmızı mini elbisesi ve iddialı dekoltesiyle dikkat çekti.

1.690 dolar (48,887 Türk lirası) değerindeki kırmızı elbisesiyle tüm gece Kenan İmirzalıoğlu'nun yanında parlayan Sinem Kobal'a "Siyah çorap dışında enfes", "Gittikçe cesurlaşıyor kadın", "Kadın çok tarz" yorumları yağdı.

İsveçli model ve eski Victoria's Secret meleği olan Elsa Hosk da aynı elbiseyi birkaç ay önce bir etkinlikte giymişti.

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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal ele
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