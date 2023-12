Kocası 'Yılın Erkeği' seçildi... Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu el ele göz göze! Sinem Kobal'ın kırmızı cesur elbisesi olay oldu

Harper's Bazaar ödül törenine damga vuran isimlerden biri de son günlerde ihanet iddiasıyla gündeme gelen Sinem Kobal oldu.

Harpers'r Bazaar'ın her yıl düzenlediği "Women of the Year Adwards"da Yılın Erkeği ödülünün sahibi olan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile geceye katılan Sinem Kobal güzelliğiyle gündem oldu.