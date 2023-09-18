YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Helikopter mürettebatından birinin cansız bedenine ulaşıldı

Helikopter mürettebatından birinin cansız bedenine ulaşıldı

18.09.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale ederken Tahtalı Barajı’na düşen helikopter içindeki kayıp 3 mürettebattan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Önceki gün Menderes ilçesindeki orman yangınına havadan müdahale sırasında, bir helikopter Tahtalı Barajı’ndan su aldığı sırada düşmüş, 4 kişilik mürettabattan sadece Kırgız uyruklu 1 kişi sağ olarak kurtarılabilmişti. Mehmet Akif Tutuk ile diğer 2 Kırgız uyruklu mürettabatın kurtarılması çalışmalarının üzerinden 36 saat geçti. Emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmalarda kapsamında bugün saat 11.00 sıralarında mürettabattan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Bulunan kişinin Kırgız mürettabattan olduğu öğrenildi.

Kayıp diğer Türk ve Kırgız uyruklu 2 mürettabatın bulunması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kent meydanı açılışa hazırlanıyorKent meydanı açılışa hazırlanıyor
Ev değil cephanelik çıktı, poşet poşet silah ele geçirildiEv değil cephanelik çıktı, poşet poşet silah ele geçirildi
Konya'da kamyonda 7 milyon 500 bin makaron ele geçirildiKonya'da kamyonda 7 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:48
Öğle
13:11
İkindi
16:40
Akşam
19:24
Yatsı
20:41

İzmir Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Pazartesi

Kiliçer eczanesi
Buca
Çalikuşu eczanesi
Kinik
Bayrakli eczanesi
Bayrakli
Budak eczanesi
Bornova
Dünya eczanesi
Karabaglar
Yeni girne eczanesi
Bayrakli
Yeni figen eczanesi
Karsiyaka
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı! Şoke eden görüntü...

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı! Şoke eden görüntü...

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

Müzik severler buraya! Bose kulaklıkta %28 indirim fırsatı!

Müzik severler buraya! Bose kulaklıkta %28 indirim fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.