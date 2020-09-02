SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Hellas Verona Koray Günter'i transfer etti

Hellas Verona Koray Günter'i transfer etti

İTALYA HABERLERİ  | 02.09.2020 16:36 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter’i kadrosuna kattı.

Hellas Verona Koray Günter'i transfer etti

Hellas Verona'dan yapılan yazılı açıklamada, Günter'in Genoa kulübünden bonservisiyle beraber alındığı ve 26 yaşındaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Günter, geçen sezonu da Hellas Verona'da geçirmiş ve 32 maçta forma şansı bulmuştu.

Sarı-lacivertli kulüp, bu transfer döneminin başında da Roma'da forma giyen defans oyuncusu Mert Çetin’i kiralamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Serie A'da 2020-2021 fikstürü belli olduSerie A'da 2020-2021 fikstürü belli oldu
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
O ilimizde durum çok ciddi! Vaka artışı önlenmezse...
O ilimizde durum çok ciddi! Vaka artışı önlenmezse...
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
F.Bahçe için kulübüne rest çekti!
F.Bahçe için kulübüne rest çekti!
F.Bahçe'den forvete bir transfer daha!
F.Bahçe'den forvete bir transfer daha!
Erol Bulut'un gözüne giremedi, takımdan gönderiliyor!
Erol Bulut'un gözüne giremedi, takımdan gönderiliyor!
F.Bahçe'den bir transfer daha!
F.Bahçe'den bir transfer daha!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ronaldo hakkında flaş iddia...
Ronaldo hakkında flaş iddia...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Ronaldo'ya bu yapılır mı? Telefonla arayıp ''seni istemiyorum'' dedi
Ronaldo'ya bu yapılır mı? Telefonla arayıp ''seni istemiyorum'' dedi
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...
Okuyucu Yorumları 1 yorum
türk asıllı demeyin artık secimini yapmış alman olmuş alman futbolcu kerem diyeceksin bundan sonra
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hellas Verona Koray Günter'i transfer etti
Koray Günter'in yeni takımı belli oldu
Serie A'da 2020-2021 fikstürü belli oldu
Serie A'da 2020-2021 fikstürü belli oldu
Sampdoria Mohamed Elneny'e talip oldu
Mohamed Elneny İtalya yolcusu!
Ibrahimovic: "Hakan Çalhanoğlu daha iyisini yapabilir"
Ibrahimovic'den Hakan Çalhanoğlu'na flaş sözler!
Atalanta'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Atalanta'da koronavirüs şoku
Immobile 5 yıl daha Lazio'da
Immobile 5 yıl daha Lazio'da
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.