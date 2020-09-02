Hellas Verona Koray Günter'i transfer etti

Hellas Verona'dan yapılan yazılı açıklamada, Günter'in Genoa kulübünden bonservisiyle beraber alındığı ve 26 yaşındaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Günter, geçen sezonu da Hellas Verona'da geçirmiş ve 32 maçta forma şansı bulmuştu.
Sarı-lacivertli kulüp, bu transfer döneminin başında da Roma'da forma giyen defans oyuncusu Mert Çetin’i kiralamıştı.
Beşiktaş'tan flaş kombine bilet kararı!
Serie A'da 2020-2021 fikstürü belli oldu
F.Bahçe'den bir transfer daha!
B. Münih'den Beşiktaş'a bomba transfer!
Erol Bulut'un gözüne giremedi, takımdan gönderiliyor!
Göztepe, G.Saraylı yıldıza talip oldu!
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor
Mohamed Elneny İtalya yolcusu!
Sörloth için dev teklif! 20 milyon euro...
Milli takımın formasındaki ilginç detay herkesi şaşırttı...
Talisca Süper Lig'e geri dönüyor!
Okuyucu Yorumları 1 yorum