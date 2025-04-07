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'Hello Mersin' İngilizce kursu açıldı: "Anlıyoruz ama konuşamıyoruz' tabusunu yıkmak için buradayız"

07.04.2025 14:49
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yabancı dil becerilerini geliştirmelerine yönelik önemli bir adım atarak, 'Hello Mersin' İngilizce kursunu Anamur’da da açtı. Özellikle eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmak isteyen gençlere yönelik olarak tasarlanan kurs, dil öğrenme süreçlerine katkı sağlamayı ve katılımcılara güçlü bir akademik ve profesyonel yaşam için fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

'Hello Mersin' İngilizce kursu açıldı: "Anlıyoruz ama konuşamıyoruz' tabusunu yıkmak için buradayız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dil öğrenme süreçlerini destekleyerek, onların akademik ve profesyonel yaşamda daha güçlü bireyler olmalarına katkı sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda Anamur’da hizmete açılan ve ücretsiz olan İngilizce kurs, uzman eğitmenler eşliğinde konuşma odaklı dersler, interaktif etkinlikler ve dil pratiği yapılabilecek özel oturumlar içerecek şekilde tasarlandı.

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Kursiyerlere okulda ve günlük hayatta kullanabilecekleri pratik İngilizce bilgisini geliştirmelerine katkı sunan kurs aynı zamanda, yurtdışına çıkma hayali olanların da İngilizcesini geliştirebilmeleri açısından önemli bir imkan tanıyor. Hello Mersin ile Anamur’daki gençler hem eğlenerek İngilizce öğrenme fırsatı buluyor, hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal çevrelerini genişletiyor.

"ANLIYORUZ AMA KONUŞAMIYORUZ"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının açtığı Hello Mersin’in Anamur Şubesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Aslı Küçükalıç, "Burası gramerden ziyade, bir konuşma kulübü. Buraya, öğrencilerimizin keyifli zaman geçirecekleri ve İngilizce ile eğlencenin birleştiği bir yer diyebiliriz. Eğlenirken İngilizcemizi pratik yaptığımız ve öğrendiğimiz, keyifli zaman geçirdiğimiz ve her yaş grubundan kişilerin geldiği güzel bir alan. İnsanlar farklı yerlere seyahat ettiklerinde konuşma pratiklerinin olmadığını söylüyorlar ve rahat rahat konuşabilmek istiyorlar. Açıkçası, ‘anlıyoruz ama konuşamıyoruz’ tabusunu yıkmak için buradayız" dedi.

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"HER YAŞ GRUBUNDAN ARKADAŞLARIMIZLA ÖĞRENİYORUZ"

Kursiyerlerden Tülin Ergörenler ise günümüz şartlarında iletişimin önemine dikkat çekerek, "Hem sosyalleşmek hem de iletişimimi artırabilmek amacıyla böyle bir kursa katıldım. İngilizce’de başlangıç seviyesindeydim. Umarım çok daha iyi duruma gelecek. Eğlenceli bir ortam. Her yaş grubundan arkadaşlarımızla hem öğreniyor, hem eğleniyoruz" dedi.

"AKICI KONUŞMAK İSTİYORUM"

Kursiyerlerden Alihan Karan da Anamur’da daha önce İngilizce konuşulabilecek bu tarz bir ortamın olmadığını belirterek, "Benim İngilizce noktasında, gelecekteki mesleğimle ilgili planlarım var. O yüzden burayı seçtim. Başlangıç seviyesi olarak İngilizcem var, ama daha çok geliştirmek ve akıcı konuşmak istiyorum" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngilizce Mersin Anamur
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