Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Özgün: "Antalya, yabancıya konut satışında 8 ayda 2021'i geride bıraktı"

İSTANBUL (AA) - Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Antalya'da yabancılara satılan konut adedinin ocak-ağustos döneminde yüzde 122 artarak 13 bin 71'e ulaştığını belirterek, "Henüz yılın 8 ayı geride kalmışken yabancıların Antalya'da yaptığı konut yatırımında 2021'in tamamı aşıldı." ifadesini kullandı.

Helmann'dan yapılan açıklamada konut satış verilerine ilişkin değerlendirmeleri yer alan Özgün, ülke genelinde el değiştiren konut sayısının yılın 8 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 17,7 artışla 944 bin adede yaklaştığını bildirdi.

Temmuz ve ağustosta aylık bazda konut satışları düşse de ocak-temmuz döneminde yüzde 17,7'lik artış yaşandığını kaydeden Özgün, bu durumun konuta olan yüksek talebi ve sektörün canlılığını gösterdiğini anlattı.

Özgün, 8 ayda en çok konutun İstanbul, Ankara ve İzmir'de satıldığını belirterek, Antalya'da en değiştiren konut sayısının ise ocak-temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 40,7 artarak 49 bin adede yaklaştığını aktardı.

- "Antalya, yabancıların konut yatırımında iki aydır zirvede"

Selman Özgün, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Türkiye'den konut alan milletler sıralamasında Rusların İran ve Irak uyrukluları geçerek birinci basamağa yerleştiğini anımsattı.

Nisanda birinciliğe yükselen Rusya vatandaşlarının 5 aydır ilk sıradaki yerini koruduğunu kaydeden Özgün, "Rusların ülkemizdeki konut yatırımları yüzde 215,1 artarak 8 bin 115 adede yükseldi. Daha önce de ülkemizden konut talebi olan Rusların Türkiye'ye ilgisi savaş sonrası katlanarak arttı." bilgisini verdi.

Özgün, Rusların yüksek talebinin Antalya'yı temmuzda 68 ay sonra yabancıya konut satışı açısından zirveye taşıdığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yabancıların en çok konut yatırımı yaptığı iller sıralamasında Antalya, iki aydır üst üste zirvede yer alıyor. Bu ilimizden yabancılara yapılan konut satış adedi 8 ayda yüzde 122 artarak 13 bin 71'e yükseldi. Antalya'da yabancılara yapılan satış geçen yılın tamamında 12 bin 384 adetti. Böylece henüz yılın 8 ayı geride kalmışken yabancıların Antalya'da yaptığı konut yatırımında 2021'in tamamı aşıldı. Bu veri uluslararası gayrimenkul yatırımcılarının ülkemize ve Antalya'ya olan ilgisini net bir şekilde ortaya koyuyor."

