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  4. Helva sevenleri dört kuşaktır aynı lezzetle buluşturuyorlar

Helva sevenleri dört kuşaktır aynı lezzetle buluşturuyorlar

25.07.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Akşehir ilçesindeki tarihi Arasta Çarşısı'nda 84 yıl önce dedelerinin açtığı iş yerinde helva yapan Öksüz ailesi, helva sevenlere 4 kuşaktır aynı lezzeti sunuyor - Dükkanı işleten kardeşlerden Osman Öksüz: - "İkimiz de üniversite mezunuyuz ama mesleği öğrendik, ticarete yöneldik. İşimizi zevkle, severek yapıyoruz. Dedelerimizden gördüklerimizi bugünlere teknoloji olarak aktardık. Doğallığımızı, titizliğimizi, temizliğimizi bozmadık, dedelerimizi örnek aldık"

MELİKE KESKİN - Konya'nın Akşehir ilçesinde 84 yıl önce dedelerinin açtığı helvacı dükkanını işleten kardeşler, bugün 4. kuşak olarak helva yapmaya devam ediyor.

Akşehir'de çocuk yaşta anne ve babasını kaybeden Muharrem Öksüz, 1910'lu yıllarda yaşadığı köydeki bir tanıdığı aracılığıyla Aydın'a "helvacılık" öğrenmeye götürüldü.

Aydın'da bir süre çıraklık yaparak helvacılığın inceliklerini öğrendikten sonra memleketine dönen Muharrem Öksüz, Akşehir'deki Tahtakale Camii yakınlarında açtığı ilk iş yerinde bir süre ortağıyla çalıştı.

Muharrem Öksüz, 1938'de ortağından ayrılarak ilçe merkezindeki Arasta Çarşısı'nda bugün 4. kuşağıyla hizmet veren helvacı dükkanını açtı.

Çocukları ve torunları tarafından 4 kuşaktır işletilmeye devam edilen dükkan, lezzetiyle ünlenen helvası ile ilçeye gelenlerin uğrak noktası oluyor.

İşletmecilerden Osman ve Emre Öksüz kardeşler, aileye yeni bir iş kapısı kuran dedelerini ve dükkanın hikayesini AA muhabirine anlattı.

Osman Öksüz, dededen toruna bir mesleği sürdürmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Büyük dedesinin bir başarı öyküsüne imza attığını belirten Öksüz, "Büyük dedemiz Muharrem Öksüz, küçük yaşta öksüz kalınca şehir dışına meslek öğrenmeye gitmiş. Mesleği öğrenip buraya dönünce, ortaklıkla başlamış helvacılığa. Ortaklık 10 yıl kadar devam ettikten sonra ayrılmışlar ve büyük dedemiz şu anda bulunduğumuz dükkanı almış, oğullarıyla birlikte burada devam etmiş. Ardından babamız sürdürmüş." ifadelerini kullandı.

Öksüz, kendilerinin de küçük yaşlarından itibaren bu işin içinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocukluğumuzdan beri bizi buraya getirip götürürlerdi. İkimiz de üniversite mezunuyuz ama mesleği öğrendik, ticarete yöneldik. İşimizi zevkle, severek yapıyoruz. Dedelerimizden gördüklerimizi bugünlere teknoloji olarak aktardık. Doğallığımızı, titizliğimizi, temizliğimizi bozmadık, dedelerimizi örnek aldık. Doğal, katkısız ürünler kullanıyor elimizden geldiği kadar titizlikle, temizlikle, güzellikle, doğallıkla üretiyoruz."

Osman Öksüz, ilçeye gelenlerin mutlaka kendilerini ziyaret edip, helva tattıklarını belirtti.

- "84 yıldır değişmeyen lezzet diyoruz"

Osman Öksüz'ün kardeşi Emre Öksüz de çocukluk yıllarının helvacıda geçtiğini, babalarından ve dedelerinden öğrendikleri mesleği devam ettirdiklerini söyledi.

Dede Muharrem Öksüz'ün hem içinde bulunduğu dönem hem de bugün itibarıyla Akşehir'in en yoğun alışveriş merkezi sayılan Arasta Çarşısı'nda dükkan açmasının, ilçedekiler ve ilçeye gelenler tarafından tanınmalarında önemli olduğu rolü dile getiren Öksüz, "Burada 1938'den beri hizmet verdiğimiz iş yerimizde abimle birlikte 4. kuşağız. Dedelerimizden nasıl öğrendiysek o şekilde doğal, katkısız ürünler çıkarmaya, beğendirmeye çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda 5. kuşakla, 6. kuşakla devamı gelir. Biz de çocuklarımızdan bunu bekliyoruz. 84 yıldır değişmeyen lezzet diyoruz." ifadelerini kullandı.

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