SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Hem Fenerbahçe Hem Beşiktaş istiyordu! Jose Mourinho ilk kez açıkladı... "Karar verme vakti geldi"

Hem Fenerbahçe Hem Beşiktaş istiyordu! Jose Mourinho ilk kez açıkladı... "Karar verme vakti geldi"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.05.2024 15:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho yaptığı açıklamada iki ekibin de kendisine olan ilgisini doğrularken "Karar verme vakti geldi" sözleriyle herkesi heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Hem Fenerbahçe Hem Beşiktaş istiyordu! Jose Mourinho ilk kez açıkladı... "Karar verme vakti geldi"

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın takımın başına getirmek istediği Jose Mourinho, kendisine gelen teklifler hakkında ilk kez konuştu. Tecrübeli teknik adam "Fenerbahçe ve Beşiktaş, sizi teknik direktör olarak görmek istiyor. Ne söylersiniz?" sorusuna yanıt verdi.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR!"

deb6ed09308d46e1a74908605bc75bd5

Jose Mourinho, "Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar saygısızlık yapmamak için benimle görüşmek isteyen kulüpleri dinledim sadece. Yalnızca Türkiye'den önemli takımlar değil, hem Suudi Arabistan'dan hem Avrupa'dan başka kulüplerle de görüştüm." ifadelerini kullandı.

"MASAYA KOYUP DÜŞÜNMELİYİM"

newFile

Portekizli teknik adam, "Her şeyi görüp masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda, kariyerimde yer alan ve benim için önemli olan insanlarla da konuşmalı, danışmalıyım." dedi.

"KARAR VERME VAKTİ GELDİ"

huseyin-yucel-mourinho-besiktasa-gelmeyi-kabul-etti-g1yg

Mourinho, "Birkaç hafta içerisinde bir karar vermem gerekecek. Çünkü artık karar verme vakti geldi." açıklamasıyla sözlerine son verdi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a jet yanıt!Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a jet yanıt!
Fatih Terim'e Bodrum'da sürpriz ziyaret!Fatih Terim'e Bodrum'da sürpriz ziyaret!
Ekonomik uçtular ama business dönebilirler! Ekonomik uçtular ama business dönebilirler!
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör José Mourinho son dakika beşiktaş fenerbahçe mourinho
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe geliyor! İspanya'nın ardından Norveç ve İrlanda'da da Filistin'i tanıdı

Peş peşe geliyor! İspanya'nın ardından Norveç ve İrlanda'da da Filistin'i tanıdı

İstanbul'da ele geçirildi! Tam bir buçuk milyon dolar...

İstanbul'da ele geçirildi! Tam bir buçuk milyon dolar...

Ekonomik uçtular ama business dönebilirler!

Ekonomik uçtular ama business dönebilirler!

Fatih Terim'e Bodrum'da sürpriz ziyaret!

Fatih Terim'e Bodrum'da sürpriz ziyaret!

EURO 2024 öncesi ilginç olay!

EURO 2024 öncesi ilginç olay!

Ağza alınmayacak küfürler etmişti! "WhatsApp'ta fotoğrafları paylaştılar"

Ağza alınmayacak küfürler etmişti! "WhatsApp'ta fotoğrafları paylaştılar"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bir spor ayakkabı fiyatına iki çift alın! Çok satan indirimli modeller...

Bir spor ayakkabı fiyatına iki çift alın! Çok satan indirimli modeller...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.